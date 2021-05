Jaka jest (moim zdaniem) najlepsza muzyka do ćwiczeń

2. Oczywiście – im więcej energii tym lepiej

Jeżeli wybieramy swoją muzykę, to jak piękne nie byłyby niektóre ballady, to myślę, że nie jestem osamotniony w przekonaniu, że 18 and Life czy November Rain raczej średnio sprawdzą się jako dobry motywator do ćwiczeń. Dotyczy to zarówno warstwy instrumentalnej jak i tekstowej. Jeżeli jest się na ostatnim okrążeniu biegu czy też walczy się o każde kolejne powtórzenie, to raczej nie pomaga fakt, że w naszych słuchawkach podmiot liryczny rozwodzi się nad tym, jaki to świat jest dla niego niedobry. Tutaj sprawdzają się raczej szybsze kompozycje z niezbyt angażującym tekstem.