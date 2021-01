Oto najczęściej piracone seriale na świecie. Granice w Internecie nie obowiązują

Jakiś czas temu natknąłem się na obrazek, który znakomicie oddawał panujące od pewnego czasu nastroje. Pojawienie się Netflixa było swego rodzaju zbawieniem dla fanów filmów i seriali, ponieważ przez wiele lat był to jedyny/największy serwis z tak bogatą ofertą. Studia i stacje telewizyjne nie dostrzegały tak dużego potencjału w Internecie, dlatego zamiast próbować samodzielnie zarabiać na własnych treściach, wolały odsprzedać prawa innemu podmiotowi – mało kto wtedy nie zdecydował się na zastrzyk pewnej gotówki, więc użytkownicy Netflixa byli bardzo zadowoleni.

Płacilibyście abonament za serwis tylko z Waszymi ulubionymi filmami z młodości?

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy część z licencjodawców zorientowała się, ile można zarobić na udostępnianiu materiałów w Sieci, dlatego Netflix nie tylko z własnej ochoty i ambicji zaczął kręcić własne filmy i seriale. Zrobił to, bo wiedział, że będzie musiał pogodzić się z odejściem kilku ważnych partnerów, a widzowie będą oczekiwać od serwisu nowości.

Źródło obrazka

Im więcej VOD, tym większy bałagan

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuacja na rynku VOD zmieniała się jak w kalejdoskopie. Gdy wydawało się, że wszystko się unormowało, najwięksi dotarli do nawet najmniejszych (pod wieloma względami) krajów, na horyzoncie pojawiły się kolejne zmiany. Z perspektywy polskiego widza, sytuacja staje się coraz mniej korzystna. Rosnąca liczba usług VOD i powiększające się rozproszenie treści dostępnych na wyłączność, spowodowały, że wracamy do okoliczności, w których niezbędne jest posiadanie kilku abonamentów, jak niegdyś wyglądało to z pakietami telewizji kablowej.

Decentralizacja powoduje, że poszczególne produkcje rozsiane są po wielu platformach i jedna z największych zalet usług VOD zanika. Przez nieobecność kilku usług VOD w Polsce prawa do niektórych tytułów wędrują pomiędzy serwisami, niektóre trafiają do nas z ogromnym opóźnieniem, a inne w ogóle nie docierają do Polski. Jeśli nie śledzi się uważnie zapowiedzi nowości od każdej z platform, to przegapienie jednej czy drugiej premiery jest bardzo łatwe.

Ograniczenia regionalne to żadna przeszkoda

Popularności platformom VOD nie przysparzają ograniczenia regionalne, a na największe premiery nikt nie chce czekać. Debiutująca online tylko w wybranych regionach „Wonder Woman 1984” w mgnieniu oka obiegła cały świat – TorrentFreak podaje, że dzień po premierze filmu aż 10% pobrań na stronach z torrentami generowały pozycje związane z tytułem.

Na HBO Max połowa użytkowników platformy zobaczyła film w ciągu pierwszych 24 godzin, co też jest sporym sukcesem, ale osoby, które pobrały film/obejrzały gdzie indziej liczymy w milionach. HBO Max trafi do innych krajów, także do Polski, w 2021 roku, ale czy zapowiedziane jednoczesne premiery w kinach i na VOD hitów pokroju „Diuny” i „Matriksa 4” będą obowiązywały w pozostałych regionach? Mało prawdopodobne.

Najczęściej piracone seriale w 2020 roku:

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick and Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

A o tym, jak duże znaczenie ma obecność usługi na większości rynków mogło przekonać się Disney+, które stanie się (w miarę) globalnie dostępną usługą na przełomie lat 2021/2022. W rankingu najczęściej piraconych seriali w 2020 roku króluje „The Mandalorian”, a do podobnej sytuacji doszło w 2019, gdy debiutował 1. sezon pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum Star Wars. Do dziś użytkownicy na wiele sposobów starają się uzyskać dostęp do Disney+ i pomimo łamania regulaminu opłacają subskrypcję będąc rezydentami innego kraju, zaś inni wybierają prostsze sposoby na dotarcie do serialu. I nikogo nie powinno to dziwić, bo w dzisiejszym świecie granice w Internecie są tylko iluzoryczne.

Źródło: TorrentFreak