Najciekawsze sprzęty technologiczne z Kickstartera w 2021 roku

Kickstarter to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Szczegółowego działania platformy chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeśli Twój pomysł okaże się wystarczająco innowacyjny i porywający, to skupiona wokół serwisu społeczność może sfinansować jego tworzenie w mgnieniu oka. Na Kickstarterze pojawiają się zarówno genialne produkty, podbijające sklepowe półki, jak i te, które umarły na śmietniku historii. Co roku na platformie finansowane są setki projektów, nie inaczej było 2021. Co ciekawego pojawiło się na Kickstarterze w ubiegłym roku? Oto subiektywna lista.

Na rynku jest już tyle inteligentnych sprzętów, że ciężko znaleźć grupę produktów, która nie jest smart. Jak widać pomysłowi sympatycy ornitologii potrafili stworzyć nawet smart karmnik dla ptaków. Wydawać by się mogło, że będzie to produkt hermetyczny, bez szans na większe zainteresowanie. Nic bardziej mylnego. Zbiórka na Bird Buddy cieszyła się ogromną popularnością, co przełożyło się na ponad 4 miliony euro zebranych środków.

Urządzenie przypomina klasyczny karmnik z kamerą zamontowaną w centralnej części obudowy. W momencie gdy ptak zdecyduje się skorzystać z poczęstunku, kamera wykonuje skan, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowym gościu i oraz podgląd na żywo z możliwością wykonania zdjęcia. Aplikacja nagradza za „odkrywanie” nowych gatunków ptaków w kolekcji użytkownika i przyznaje osiągnięcia niczym w grach wideo. Prawda, że uroczy sposób dbania o naturę?

Tym razem coś dla fanów fotografii i astronomii. DWARF II to zdalnie sterowany aparato-teleskop, dzięki któremu uwiecznisz zarówno przepiękne panoramy, jak i kosmiczne mgławice. Zawdzięcza to zaawansowanej optyce i stabilizacji zamkniętej w kompaktowej obudowie.

Urządzenie jest w stanie automatycznie namierzać i śledzić gwiazdy a dzięki serii zdjęć z długim czasem naświetlania uzyskiwać wyraźne zdjęcia bardzo oddalonych obiektów. DWARF II zdobył zaufanie ponad dwóch tysięcy wspierających, dzięki czemu wymagana kwota 120 tysięcy dolarów hongkońskich zamknęła się ostatecznie w prawie 7 milionach.

Segment drukarek 3D nie jest żadną nowością, jednak wciąż jest to akcesorium dość drogie i skomplikowane, przez co znajduje zastosowanie głównie w użytku profesjonalnym. Stale pojawiają się produkty, które próbują przybliżyć drukarki 3D do rynku konsumenckiego, oferując przystępną cenę oraz wygodę obsługi.

Photon Ultra promowany jest jako pierwsza stacjonarna drukarka DLP (Digital Light Processing) zapewniająca wysoką szczegółowość druku przy relatywnie niskiej cenie. Światło wydobywając się z drukarki jest według twórców tak precyzyjne, że nawet przy niższej rozdzielczości druki są wyraźnie lepsze niż te pochodzące z drogich drukarek 4K. Jak widać, te obietnice wystarczyły, aby z docelowych 777 tysięcy HKD zrobić aż 18 milionów.

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykły kabel. Cały szkopuł tkwi jednak w szczegółach. inCharge XL to aż 6 różnych połączeń schowanych w jednym kablu. Posiada dwa zmienne wejścia USB-A i USB typu C oraz trzy wyjścia w postaci portu Lightning, USB-C oraz MicroUSB. Kabel został zaprojektowany tak, aby wymiana złączy pod różnymi kątami była szybka i wygodna. Występuje w trzech długościach: 30 cm, 200 cm oraz 300 cm.

Obsługuje 100-watowe ładowanie, więc dostarczenie energii do większości laptopów nie stanowi problemu. Liczby mówią same za siebie. Do zrealizowania projektu wystarczyło 46 tysięcy złotych. Do zamknięcia zbiórki pozostało 17 dni, a licznik już wskazuje prawie 2,5 miliona.

Ten poręczny skaner przypominający niewielki gimbal to kontynuacja projektu Revopoint, który odniósł ogromny sukces i zgarnął wiele technologicznych wyróżnień. Nowa wersja skanera wyposażona jest w dwie kamery podczerwieni oraz zmodernizowany kalibrator, dzięki czemu w prosty sposób zamienisz fizyczne obiekty w dokładne modele 3D.

Twórcy chwalą się inteligentnym algorytmem i wydajnym układem obliczeniowym, który zapewnia płynne mapowanie 3D nawet na standardowym sprzęcie komputerowym. Dodatkowo Revopoint POP 2 współpracuje z systemami mobilnymi i oferuje darmową aplikację na Android i iOS, dzięki czemu pracę nad skanem można rozpocząć z poziomu smartfona. Po sukcesie pierwszej odsłony pomyślne zakończenie zbiórki było właściwie formalnością. Wpłacający w liczbie 5931 osób wsparli twórców kwotą 22 milionów dolarów hongkońskich.

