Na początek zerknijmy jak wyglądał ranking ogólny, który grupuje 15 przedstawicieli mediów w Polsce z największą liczbą cytowań swoich materiałów.

Niezaprzeczalnym liderem rankingu pozostał portal Onet.pl, który doczekał się w lipcu aż ponad 5 tysięcy cytowań, to był wynik o 12% lepszy niż miesiąc wcześniej. Na drugim miejscu jest pierwsza w rankingu informacyjna stacja telewizyjna TVN24 z liczbą ponad 3 tys. cytowań, a podium zamyka Rzeczpospolita z nieco gorszym wynikiem, ale ze znacznym wzrostem w porównaniu z czerwcem.

Co z mediami publicznymi? To znamienne, ale dużo wyżej notowane są Fakty czy Superexpress. Pierwszy przedstawiciel mediów publicznych Program I Polskiego Radia wskoczył do tego rankingu z miejsca 22 dzięki wywiadowi, który w lipcu udzielił tej stacji prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, a na ostatnim miejscu mamy serwis telewizyjny TVP Info.

Najbardziej opiniotwórcze stacje telewizyjne

Już w podziale na kategorie mediów, w przypadku stacji telewizyjnych najbardziej opiniotwórczą okazała się stacja TVN24, zaraz za nią uplasował się Polsat News i główna stacja TVN, która wyprzedziła TVN Info.

O dwie pozycje w stosunku do czerwca br. podniosła się w rankingu Telewizja Trwam, w której komentarza dotyczącego wyborów prezydenckich udzielił Jarosław Kaczyński. Na miejscu ósmym ze wzrostem o trzy pozycje w kategorii znalazła się stacja Polsat Sport, która relacjonowała przebieg finału Pucharu Polski, rozmawiając między innymi ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem PZPN.

Najbardziej opiniotwórcze stacje radiowe

W przypadku rozgłośni radiowych najczęściej cytowana była najbardziej popularna w Polsce stacja radiowa RMF FM. Na drugim miejscu znalazł się Program I Polskiego Radia, który wyprzedził dzięki wspomnianemu wywiadowi, w którym prezes Prawa i Sprawiedliwości komentował wyniki wyborów prezydenckich, stacje TOK FM i Radio ZET.

Najbardziej opiniotwórcze portale internetowe

Wśród portali internetowych oprócz lidera ogólnego, czyli Onet.pl, najczęściej cytowane w mediach były materiały opublikowane przez Wirtualną Polskę i Wpolityce.pl. W lipcu odnotowano spory spadek liczby cytowań portalu Money.pl, a nieznacznie wzrosła ona w przypadku serwisu Wirtualnemedia.pl.

Najbardziej opiniotwórcze gazety

Kategoria tytułów prasowych należy rzecz jasna dla Rzeczpospolitej, która do tej pory rywalizowała z Gazetą Wyborczą, tę gazetę wyprzedziły jednak w lipcu twa tytuły – Fakt i Dziennik Gazeta Prawna. Spory wzrost cytowań odnotowały tu Perspektywy, prawdopodobnie dzięki corocznemu rankingowi uczelni wyższych, udostępnionego w połowie lipca.

Najbardziej opiniotwórcze tygodniki i dwutygodniki

Zerknijmy jeszcze na najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki. W tej kategorii ranking otwiera tytuł Do Rzeczy, zaraz za nim na drugim miejscu jest Gazeta Polska, która przesunęła się aż o pięć pozycji, a podium zamyka cyfrowe wydanie tygodnika Wprost.

Czołowe miejsca w pozostałych kategoriach przedstawiają się następująco:

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Perspektywy

Forbes

Press

Twój Styl

Elle

Media ekonomiczne i biznesowe – portale

Money.pl

Businessinsider.pl

Bankier.pl

PB.pl

Gazetaprawna.pl

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa

Rzeczpospolita

Dziennik Gazeta Prawna

Puls Biznesu

Forbes

Parkiet

Media regionalne

Radio Poznań

Radio Kraków

Gazeta Krakowska

Gazeta Wrocławska

Dziennik Zachodni

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 47 602 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1-31 lipca 2020 roku.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów.

