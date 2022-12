Najbardziej lifestyle'owy smartfon na rynku? Proste: Samsung Galaxy Z Flip4!

Samsung Galaxy Z Flip to seria smartfonów która ujmuje od pierwszej generacji. Ale choć sama konstrukcja przechodzi co najwyżej kosmetyczne zmiany, to sporo zmienia się we wnętrzu urządzęń — i to na lepsze. Nie są już technologicznymi ciekawostkami, a pełnoprawnymi flagowcami — i to idealnie wpisującymi się w potrzeby grupy lifestyle'owych użytkowników poszukujących nowych form wyrazu i obcowania ze smartfonem!

Samsung Galaxy Z Flip4 - nowatorska forma i topowe podzespoły

Tegoroczne smartfony z serii Samsung Galaxy Z Flip pierwszy raz awansowały do rangi flagowców. 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED oferujący odświeżanie 120 Hz, rozdzielczość 1080 x 2640 (przekłądająćy się na 426 PPI) i 85,4% pokrycie ekranem panelu idealnie sprawdzają się we wszystkich zadaniach które użytkownicy na co dzień wykonują na swoich telefonach. Warstwa Corning Gorilla Glass Victus dba o odpowiednią ochronę przed zarysowaniem i zbiciem. Główny ekran uzupełniony jest przez umieszczony na zewnętrznej części obudowy 1,9-calowy wyświetlacz AMOLED oferujący rozdzielczość 512 x 260 px, na którym wygodnie odczytamy powiadomienia czy będziemy mogli przyjrzeć się temu, co widzą obiektywy aparatu.

Sercem Samsunga Galaxy Z Flip4 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z taktowaniem 3,2 GHz wspomagany przez układ graficzny Adreno 730 i 8GB pamięci RAM. W tym roku smartfon doczekał się także usprawnienia, o które prosiło wielu użytkowników: większego akumulatora. Bateria o pojemności 3700 mAh z szybkim ładowaniem (w tym roku 25W) pozwoli naładować urządzenie do 50% nawet w 30 minut! To idealna wiadomość dla wszystkich aktywnie żyjących w pośpiechu. Nie zabrakło także wygodnej opcji ładowania bezprzewodowego (do 10W) oraz ładowania zwrotnego (4,5W) — dzięki któremu nigdy nie zostaniemy bez słuchawek.

Aparaty, styl i wygoda

Aparaty fotograficzne to moduł na który użytkownicy zwracają szczególną uwagę. I w ogóle mnie to nie dziwi — to w końcu sprzęt, z którym właściwie się nie rozstajemy. W Galaxy Z Flip4 znajdziemy dwa 12 megapikselowe aparaty. Standardowy: z kątem widzenia 83 stopnie i jasnością f/1.8 i optyczną stabilizacją oraz szerokokątny oferujący kąt widzenia 123 stopnie oraz światło f/2.2. Przednia kamerka to 10-megapikselowy aparat ze światłem f/2.4.

Specyfika konstrukcji pozwala stworzyć zdjęcia w wysokiej jakości i to... wygodniej niż kiedykolwiek! Wszystko dzięki opcji wykorzystania głównych aparatów do "selfie" — cała w tym zasługa podglądu w zamieszczonym na obudowie ekranie. Bez wątpienia Samsung Galaxy Z Flip4 jest także konstrukcją niezwykle stylową — a mimo że składane smartfony dostępne są na rynku już od kilku lat, wciąż wywołują efekt wow.

Technologia zginanych ekranów oferuje wolność i możliwości, o jakich wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Teraz jest dostępna i pozwala wykorzystywać sprzęty w formie, jaka nigdy wcześniej nie była dostępna. A przy okazji czynić je też niezwykle stylowymi i wygodnymi. W tej generacji modele dostępne są w czterech oryginalnych kolorach (fioletowym, szarym, niebieskim oraz różowym złocie) z matowym wykończeniem.

Samsung Galaxy Z Flip4 w złożonej formie to konstrukcja o wymiarach 84,9 x 71,9 x 17,1 mm, ważąca raptem gramów. Bez problemu zmieści się w niewielkich kieszeniach każdych spodni. Po rozłożeniu oferuje pełnowymiarowe, smartfonowe, doświadczenie. To kolejny z elementów kompletnie nie do odtworzenia w przypadku klasycznych telefonów.

Jedyny w swoim rodzaju. Z możliwościami, których nie uświadczysz w zwykłych smartfonach

Tegoroczna linia smartfonów Galaxy Z Flip4 wyraźnie pokazuje, że składane smartfony przestają być tylko ciekawostką - a stają się nową, pełnoprawną, gałęzią rynku. Uniwersalne, przykuwające wzrok, stylowe i wydajnie równie mocno, co ich "klasyczne" rodzeństwo z flagowej półki. Czego chcieć więcej?

Wpis powstał przy współpracy z firmą Samsung