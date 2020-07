Jak nagrywać dźwięk? Część 1: Microsoft Windows

Z tego, co widać m.in. w zapytaniach w wyszukiwarce Google, często poszukujecie w sieci porad odnośnie tego, w jaki sposób dobrze nagrać dźwięk na swoim komputerze. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla was krótki poradnik odnośnie tego, w jaki sposób możecie to zrobić. Oczywiście sam temat jest bardziej skomplikowany, niż to się może wydawać, dlatego w dzisiejszym poradniku omówimy sobie podstawy – to, od czego w ogóle zacząć swoją zabawę z dźwiękiem i jakich narzędzi używać, jeżeli chce się osiągnąć pożądane efekty. Omówienie wszystkich dostępnych sposobów/metod/narzędzi dla wszystkich dostępnych systemów w jednym artykule byłoby niemożliwe, dlatego pozwoliłem sobie podzielić go na 4 odcinki i w każdym z nich zajmę się inną platformą – Widnowsem, MacOS, Androidem i iOS. Zaczniemy dziś od tego pierwszego, a proponowane rozwiązania ułożyłem względem kosztów, jakie chcecie/jesteście gotowi ponieść.

Nagrywanie dźwięku za darmo

Zastosowanie: rozmowy przez komunikatory, notatki głosowe

Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o maksymalną możliwą redukcje kosztów, to tutaj w uprzywilejowanej pozycji są właściciele laptopów, ponieważ oni posiadają w swoim komputerze wszystko, co niezbędne, aby zacząć nagrywać. Chodzi mi tu oczywiście o wbudowany w urządzenie mikrofon. Pomimo, że najczęściej jest on fatalnej jakości, nadaje się do najprostszych zastosowań – rozmów na Skype czy robienia szybkich notatek głosowych.