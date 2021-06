Na wiosnę Plus wrzuca wyższy bieg. Oto, co ciekawego znajdziemy w ofercie

Oznacza to też, że dziś nie trzeba olbrzymiego budżetu, by cieszyć się najwyższą możliwą prędkością sieci poza domem. Z racji na to, że luzowane są kolejne obostrzenia, coraz więcej z nas wychodzi z domów i powoli wracamy do normalności. Coraz częściej będziemy więc korzystać z sieci na zewnątrz, oglądając seriale w podróży, grając w mobilne gry czy pracując w biegu. I tutaj 5G może naprawdę pokazać swoje zalety. Jednak sama sieć to nie wszystko, ponieważ (oczywiście) potrzebujemy także smartfona, który poradzi sobie z odbiorem tej technologii. I tutaj Plus również ma dla swoich abonentów kilka ciekawych propozycji.

Jakie smartfony w Plusie odbierają 5G?

Jeżeli przyjrzymy się ofercie Plusa na wiosnę 2021 roku, zobaczymy w niej kilka urządzeń, które stanowią solidny balans pomiędzy ceną a możliwościami i są dobrym wyborem dla kogoś, kto chce cieszyć się możliwościami 5G, nie rozbijając przy tym budżetu.

A74 5G to najnowsza propozycja OPPO dla ludzi, którzy chcą cieszyć się superszybkim internetem nie wydając przy tym na to niesamowicie dużego budżetu. Smartfon wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 480 i 6 GB pamięci RAM. Wyświetlacz to 6,5 calowy LCD o rozdzielczości 1080×2400 pikseli, a na dane producent przeznaczył tu 128 GB. Możemy też liczyć na bardzo dobre zdjęcia, za które będzie odpowiedzialny zestaw 4 aparatów (48+8+2+2 Mpix). Wisienką na torcie jest tutaj ogniwo o pojemności 5000 mAh. Jeżeli zdecydujemy się wziąć smartfon wraz z abonamentem w sieci Plus, na start zapłacimy za niego złotówkę, a następnie 31 zł w 36 ratach za sprzęt.

realme 8 5G to smartfon, który niedawno miał premierę i który niedawno recenzowałem. Wiecie więc, że SoC tutaj to MediaTek Dimensity 700 i 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. Zdecydowanie wyróżnia się tu ekran, który oferuje podwyższoną częstotliwość odświeżania – 90 Hz. Na pochwałę zasługuje także główna, 48 Mpix matryca tylnego aparatu i 16 Mpix oczko przedniej kamerki. Tutaj także mamy baterię 5000 mAh, ładowaną z mocą 18 W. Jeżeli będziemy chcieli kupić właśnie realme 8 5G, na start w Plusie w abonamencie 60 zł zapłacimy za niego złotówkę, a następnie 36 rat po 24,94 zł miesięcznie.