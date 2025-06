Na tego iPhone'a czekają wszyscy. Najnowsze informacje o sprzęcie

Składany iPhone to prawdopodobnie jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów na rynku. iPhone Fold, jak wielu już teraz roboczo nazywa ten sprzęt nawiązując do sprzętów Samsunga, ma być prawdziwą rewolucją w portfolio Apple - i wielu ma naprawdę ogromne oczekiwania związane z tą premierą. A premiera rzekomo ma się bliżać wielkimi krokami i być bliżej niż kiedykolwiek. Stąd też stale przybywa plotek i przecieków na temat tego sprzętu.

Najnowsze z nich koncentrują się na aparacie fotograficznym składanego smartfona Apple. Smartfona, który ma zadebiutować już w przyszłym roku.

Reklama

Aparaty w iPhone Fold: jakość na poziomie ceny. Będzie Pro

Według najnowszych przecieków, Apple planuje wyposażyć swój składany smartfon w podwójny aparat tylny, z których każdy ma oferować matrycę 48 megapikseli. Informację tę ujawnił znany ze sprawdzonych przecieków użytkownik platformy Weibo, Digital Chat Station, a informacje te pokrywają się ze wcześniejszymi analizami Ming-Chi Kuo. Nie powinno to dziwić – obecne modele iPhone 16 Pro oferują już główny aparat 48 MP oraz ultraszerokokątny obiektyw o tej samej rozdzielczości, więc wyposażenie premium modelu składanego w porównywalne parametry wydaje się logicznym krokiem, zwłaszcza przy cenie urządzenia, która ma wynosić około 2000 dolarów.

Choć szczegółowe specyfikacje obiektywów nie zostały jeszcze podane, spekuluje się, że główny aparat składanego iPhone'a będzie miał ogniskową 24 mm, przysłonę ƒ/1.78 oraz 2. generację stabilizacji obrazu z przesunięciem sensora. Co więcej: ma obsługiwać technologię "Fusion"", znaną z serii najnowszych iPhone'ów, która łączy wysoką rozdzielczość z inteligentnym przycinaniem w sensorze, oferując różne ogniskowe z jednego aparatu. Niestety, ze względu na ograniczenia przestrzenne, w urządzeniu ma zabraknąć teleobiektywu.

Źródło: Depositphotos.com

Składany iPhone ma również oferować przednie aparaty dostosowane w formie, która pozwoli z nich korzystać zarówno gdy smartfon jest złożony, jak i rozłożony. Z dotychczasowych informacji wynika, że wewnętrzny ekran będzie wyposażony w ukrytą pod wyświetlaczem kamerę do selfie, podczas gdy zewnętrzny ekran w stanie złożonym otrzyma klasyczny aparat skrywany pod wycięciem. To rozwiązanie pokazuje, jak Apple dba o estetykę i funkcjonalność, dostosowując technologię do unikalnej konstrukcji składanego smartfona.

Co jeszcze wiemy na temat składanego iPhone'a?

Poza zestawem aparatów, już teraz wiadomo że ten rewolucyjny iPhone ma oferować ekran o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości 2088 x 1422. Wewnętrzny, rozkładany, wyświetlacz ma oferować przekątną 7,8 cala i rozdzielczość 2713 x 1920px. Warto jednak zauważyć, że Digital Chat Station wspomina o testach ekranu wewnętrznego o przekątnej 7,6 cala, choć branżowi analitycy uważają zmianę rozmiaru na tym etapie za mało prawdopodobną, zważywszy na zaawansowany etap produkcji w fabrykach Foxconn. Urządzenie ma być wyposażone w tytanową obudowę, zawias z „płynnego metalu” minimalizujący zagniecenia oraz baterię o wysokiej gęstości, podobną do tej, która ma zasilić w iPhone'a 17 Air.