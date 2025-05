Na jednej nodze po mieście – jak nie wylądować w szpitalu (albo na komendzie)

Sezon hulajnogowy możemy uznać za otwarty, dlatego w nowym odcinku doradzamy, jak jeździć, by nie zrobić krzywdy sobie i innym oraz jak nie wyłapać mandatu.

Z jaką prędkością mogę jeździć? Potrzebuje kasku czy nie? Co może mi grozić za przerabianie hulajnogi? Czy jednośladem mogę przewozić ładunek? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w nowym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach, który przygotuje Was do bezpiecznej jazdy.

