Myszka pionowa (wertykalna): Co to jest i dlaczego warto ją kupić? [przegląd modeli]

Zastanawiałeś(-aś) się kiedyś, czy istnieje alternatywa dla tradycyjnej myszki komputerowej, inna niż gładzik? Jeśli spędzasz wiele godzin przed ekranem, komfort pracy i zdrowie nadgarstków powinny być dla Ciebie priorytetem. Myszka pionowa, znana również jako mysz wertykalna, to innowacyjne rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników ceniących ergonomię i wygodę. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest myszka pionowa, dlaczego warto rozważyć jej zakup oraz poznasz kilka popularnych modeli dostępnych na rynku, które mogą być dobrym wyborem.

Co to jest myszka pionowa?

Myszka pionowa to urządzenie, które różni się od tradycyjnych myszy przede wszystkim kształtem i sposobem chwytu. Zamiast płaskiego, poziomego designu, myszka pionowa ma konstrukcję umożliwiającą naturalne ułożenie dłoni w pozycji przypominającej uścisk dłoni. Taki układ minimalizuje skręcenie przedramienia i nacisk na nadgarstek, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych i urazów przeciążeniowych (tak, to podobno naprawdę się zdarza!).

Dlaczego warto kupić myszkę wertykalną?

Długotrwałe korzystanie z tradycyjnej myszki może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zespół cieśni nadgarstka czy powracające bóle. Myszka pionowa została zaprojektowana z myślą o naturalnej pozycji dłoni, co może pomóc w redukcji napięcia mięśni i obciążenia stawów.

Naturalne ułożenie dłoni i nadgarstka przekłada się na większy komfort podczas pracy. Myszka pionowa pozwala na dłuższe sesje przy komputerze bez odczuwania zmęczenia czy dyskomfortu. Jej ergonomiczny design może pomóc w zapobieganiu urazom wynikającym z przeciążenia, zwłaszcza u osób, które spędzają wiele godzin dziennie przed komputerem.

Warto też dodać, że wiele modeli myszy pionowych oferuje zaawansowane funkcje, takie jak regulacja czułości DPI, programowalne przyciski czy łączność bezprzewodową, nie ustępując pod tym względem tradycyjnym myszkom.

Myszki wertykalne: Sprawdzone modele

Logitech MX Vertical

Logitech MX Vertical to jedna z najbardziej zaawansowanych myszy pionowych na rynku. Wyposażona w precyzyjny sensor o czułości do 4000 DPI, umożliwia płynne i dokładne sterowanie kursorem. Ergonomiczny kształt został opracowany na podstawie badań naukowych, co przekłada się na maksymalny komfort użytkowania. Dodatkowo mysz oferuje łączność przez Bluetooth lub odbiornik USB oraz funkcję szybkiego ładowania.

Anker Wireless Vertical Ergonomic Optical Mouse

Anker proponuje przystępną cenowo mysz pionową z bezprzewodową łącznością 2.4GHz. Posiada regulowaną czułość DPI (800/1200/1600), co pozwala dostosować prędkość kursora do własnych preferencji. Ergonomiczny design i gumowana powierzchnia zapewniają pewny chwyt i wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Evoluent VerticalMouse 4

Evoluent jest pionierem w dziedzinie myszy pionowych, a model VerticalMouse 4 cieszy się uznaniem wśród profesjonalistów. Niestety, swoje też kosztuje. Mysz dostępna jest w wersjach dla osób praworęcznych i leworęcznych, oferując regulację czułości sensora oraz programowalne przyciski. Unikalny design redukuje napięcie w nadgarstku i przedramieniu.

Delux M618

Delux M618 to myszka pionowa o futurystycznym wyglądzie, dostępna w różnych wersjach – przewodowej, bezprzewodowej oraz z podświetleniem RGB. Oferuje regulację czułości DPI do 4000, a ergonomiczny kształt z podpórką pod kciuk zwiększa komfort użytkowania.

Jak wybrać odpowiednią myszkę pionową?

Rozmiar i kształt : Upewnij się, że myszka dobrze leży w Twojej dłoni. Mimo podobnej konstrukcji różne modele oferują różne wymiary.

: Upewnij się, że myszka dobrze leży w Twojej dłoni. Mimo podobnej konstrukcji różne modele oferują różne wymiary. Czułość sensora (DPI) : Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli, zwróć uwagę na zakres i regulację czułości DPI.

: Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli, zwróć uwagę na zakres i regulację czułości DPI. Łączność : Wybierz między modelem przewodowym a bezprzewodowym, w zależności od swoich preferencji i potrzeb.

: Wybierz między modelem przewodowym a bezprzewodowym, w zależności od swoich preferencji i potrzeb. Dodatkowe funkcje : Programowalne przyciski, możliwość łączenia z wieloma urządzeniami czy podświetlenie RGB mogą zwiększyć funkcjonalność i atrakcyjność urządzenia.

: Programowalne przyciski, możliwość łączenia z wieloma urządzeniami czy podświetlenie RGB mogą zwiększyć funkcjonalność i atrakcyjność urządzenia. Budżet: Ceny myszy pionowych wahają się od ok. 120 zł (Anker) do nawet 800 zł (Evoluent). Określ budżet i znajdź model oferujący najlepszy stosunek jakości do ceny.

zdjęcia: logitech.com, Unsplash