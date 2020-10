Musk o SpaceX: Mars za 4 lata. Byle nie skończyło się jak z PKP ;)

Elon Musk udzielił bardzo ciekawego wywiadu dla społeczności The Mars Society, w którym ujawnił sporo szczegółów na temat swoich marsjańskich planów oraz terminów, w których sądzi, że projekt Starship osiągnie kolejne ważne etapy rozwoju. Paroma złośliwościami obdarowana została też „stara” kosmiczna konkurencja. Ogólnie plany SpaceX są bardzo imponujące, choć do terminów podanych przez CEO należy podchodzić ostrożnie, co tym razem podkreślał też sam Musk.