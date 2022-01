Musieliśmy poczekać, ale w końcu jest. Rusza sprzedaż moto G71 5G

moto G71 5G to jeden z pięciu zaprezentowanych w listopadzie zeszłego roku smartfonów Motoroli. Ma ekran OLED, co w przypadku tej firmy nie jest często spotykane, niezły procesor i dość atrakcyjną cenę – 1399 zł.

Najmocniejszym punktem moto g71 5G powinien być ekran OLED. Ma on rozdzielczość FHD+ i przekątną 6,4 cala.

Bateria ma pojemność 5000 mAh. Naładujemy ją 30W ładowarką TurboPower, którą znajdziemy w pudełku. Ładowanie od 0 do 30 proc. trwa pół godziny. Główny aparat ma 50 MP, do tego mamy 8 MP szeroki kąt i 2 MP makro oraz 16 MP oczko do selfie.

Więcej o najnowszych smartfonach moto znajdziecie w materiale Krzysztofa Rojka.

Ciekawie zapowiada się też procesor Snapdragon 695. Oferuje on łączność 5G oraz Wi-Fi 6 co powinno pozwolić na bardzo komfortową pracę.

Telefon startuje z Androidem 11, niestety firma zapowiedziała tylko jedną dużą aktualizację systemu. Motorola zwraca również uwagę na bezpieczeństwo użytkowników, które gwarantują zabezpieczenia ThinkShield for Mobile.

moto g71 5G w wersji pamięciowej 6/128 GB jest dostępny w trzech kolorach: morskim, arktycznym niebieskim oraz czarnym.

Telefon będzie dostępny w ofercie sieci Plus i Play oraz na stronie motorola.com.

Oprócz tego modelu Motorola zaprezentowała w listopadzie moto g51 5G, moto g41, moto g31, oraz G200. Ten ostatni pracuje na topowym Snapdragonie 888+, kosztuje zaś tyle co średniak, czyli 1999 zł. Niestety nie ma panelu OLED tylko LCD, za to z odświeżaniem aż 144 Hz, co szczególnie powinno ucieszyć graczy. Jest w nim również możliwość ustawienia odświeżania automatycznego. Zestaw kamer to obiektyw główny 108 MP, szeroki kąt 8 MP, sensor głębi 2 MP i selfie 16 MP. Cieszy, że producent oparł się pokusie dołożenia obiektywu makro o niskiej rozdzielczości.

Z kolei moto g31 to najtańszy w chwili obecnej smartfon w portfolio tej firmy, dysponujący doskonałym ekranem OLED. Nieźle wygląda również jego zestaw aparatów, identyczny jak we wprowadzonym dziś do sprzedaży droższym moto G71 5G.