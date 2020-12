Gdy już raz pobierzecie mPrawo Jazdy na telefon, to dostęp do niego będzie natychmiastowy. Nieco inaczej jest jeśli chcecie sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie. Te za każdym razem pobierane są z serwera w czasie rzeczywistym (co jest całkiem logiczne), ale wygląda na to, że obecnie jest to niemożliwe. Na 10 prób miałem 10 razy ten sam błąd, że coś poszło nie tak. Widocznie zainteresowanie usługą jest całkiem spore, być może uda się to zrobić za kilka dni.

Jeśli zaś chodzi o informacje jakie znajdziemy w dokumencie, to nie ma tu żadnych zaskoczeń, są nasze dane, data wydania dokumentu, uprawnienia oraz jego ważność. W przypadku gdy mamy czasowo cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem, taka informacja również znajdzie się na telefonie. To doskonałe uzupełnienie modułu mPojazd, w którym mamy informacje o naszym samochodzie. W przyszłości aplikacja mObywatel będzie też wysyłać powiadomienia push o kończącym się przeglądzie technicznym i ubezpieczeniu OC, co będzie kolejnym przydatnym dodatkiem.