Państwo dopłaci Ci 5 tysięcy do roweru elektrycznego! Pierwsza wersja nowego projektu już gotowa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program „Mój rower elektryczny”, który jest skierowany do osób pragnących przesiąść się na bardziej ekologiczny środek transportu. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Konsultacje społeczne dotyczące projektu zaczynają się już jutro i potrwają do 18 lipca 2024 roku. Co już wiemy? Gdzie szukać informacji? Jak zaangażować się w przedsięwzięcie z własnymi sugestiami? Sprawdzamy.

Cel programu: Ekologia i zdrowy tryb życia

Program „Mój rower elektryczny” ma na celu obniżenie zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Ma również promować zdrowy tryb życia wśród uczestników projektu. Okazuje się jednak, że nie jest to akcja w stylu "1 rower na jedno województwo". Planowany budżet wygląda naprawdę imponująco. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2025-2029, a rząd planuje wydać aż 300 milionów na bezzwrotne dofinansowania. Tak przynajmniej wynika z założeń projektu, który udostępniono na stronie Funduszu Modernizacyjnego. Ten od jutra będzie "konsultowany z narodem".

Co trzeba zrobić, aby zyskać dopłatę do roweru?

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztu roweru, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Program uwzględnia również rowery transportowe (cargo) oraz wózki elektryczne. W ich przypadku maks. kwota dofinansowania to 9 tys. zł. Planowane wskaźniki osiągnięcia celu obejmują zakup co najmniej 46 667 pojazdów, zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 83 139 Mg rocznie, ograniczenie emisji pyłów PM10 o co najmniej 0,393 Mg rocznie oraz redukcję emisji tlenków azotu o co najmniej 28 324 Mg rocznie.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany do szerokiego grona beneficjentów, w tym osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach takich jak transport drogowy towarów, działalność pocztowa i kurierska oraz wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Koszty kwalifikowane w ramach programu obejmują zakup nowego roweru elektrycznego lub wózka elektrycznego. VAT jest kwalifikowany wyłącznie, gdy pojazd nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych tym podatkiem. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakupie pojazdu.

Jaki rower można kupić z dopłatą?

Warunki dofinansowania wymagają, aby zakupiony pojazd był nowy i oznakowany. Program nie obejmuje rowerów sfinansowanych z leasingu. Ponadto wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, przy czym zakup każdego z nich traktowany jest jako osobne przedsięwzięcie.

Jak i kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków ma odbywać się w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW. Na razie jednak rozpoczyna się faza konsultacji. Potrwają one od 04.07.2024 r. do 18.07.2024 r. Swoje uwagi dotyczące programu można przesyłać na adres: mojrowerelektryczny@nfosigw.gov.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne 'Mój rower elektryczny'”.

Formularz konsultacji oraz dokument ze szczegółowymi informacjami o projekcie "Mój rower elektryczny" można znaleźć na stronie Funduszu Modernizacyjnego.