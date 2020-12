Modułowe smartfony – ktoś wreszcie zrobi je dobrze?

Pomysł na to, by w smartfonie użytkownik mógł sam wymieniać poszczególne komponenty jest stary jak same telefony. Na przestrzeni lat widzieliśmy próby wyegzekwowania tego konceptu zarówno przez topowych producentów, jak i niszowe marki. Dwie inicjatywy, które najbardziej zapadły mi w pamięć to oczywiście Motorola i Fairphone. Pierwszy z nich to oczywiście sławne Moto Mods, dzięki którym mogliśmy do telefonu dołożyć większą baterię, duży głośnik, aparat z optycznym zoomem czy moduł łączności 5G. Wśród niestandardowych modułów był też taki, który zamieniał telefon w aparat typu polaroid. Drugi producent zapewnia natomiast możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika każdego komponentu w ramach idei „right to repair”. Pomimo tego że osobiście modułowy smartfon uważam za bardzo dobre podejście, o tyle fakt, że nie widzimy ich na dzisiejszym rynku zbyt wiele (a to i tak eufemizm) świadczy o tym, że dużego sukcesu raczej nie odnoszą. Być może niedługo to się zmieni.

Modułowy smartfon od Oppo – nietrafiony pomysł czy game changer?

Jak donosi 91mobiles Oppo złożyło właśnie patent na bardzo ciekawie wyglądający telefon. Chodzi tu o smartfon, który wygląda jak wszystkie inne, ale w którym moduł aparatu można zwyczajnie wyjąć z obudowy. Moduł ma mieć chowane złącze USB-C po to, aby w razie potrzeby wyjmować tylną kamerkę i użyć jej jako… kamery do selfie. Pomysł wcale nie tak rewolucyjny, ponieważ ten sam patent stosuje chociażby Asus w swoim Zenfonie 6, z tym, że tam obiektywy umieszczone są na obracającej się platformie.