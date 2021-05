Już teraz w aplikacji mObywatel przechowacie bilety kolejowe

Cyfryzacja państwa to jeden z kluczowych aspektów dzisiejszej administracji. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele rzeczy – od wymiany dowodu po ubezpieczenie w ZUS możemy załatwiać przez internet. Teraz przyszedł czas na smartfony – w aplikacjach mamy już dowody osobiste, prawa jazdy czy nasze konto pacjenta. mObywatel jednak wciąż się rozwija i od teraz zyskuje kolejną funkcję. Będziemy mogli w nim przechowywać kupione bilety kolejowe.

mObywatel z udogodnieniem dla podróżnych – przechowasz w nim bilet kolejnowy

Sprawdzanie biletów w pociągach staje się dziś znacząco prostsze, ponieważ w jednym miejscu będziemy mogli mieć zarówno bilet, jak i dowód osobisty, potwierdzający chociażby nasze prawo do różnego rodzaju zniżek. Wszystko dlatego, że aktualizacja aplikacji mObywatel pozwala automatycznie przechowywać w nim nabyte bilety kolejowe. Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy kupić bilet kolejowy w jednym z dwóch miejsc – bilkom.pl bądź bilet.wielkopolskiebilety.pl. Można tam już połączyć nasze konto z aplikacją mObywatel (bilkom.pl pokazuje, jak to zrobić) i… już. Tyle wystarczy by bilety kupione online automatycznie były przekazywane do aplikacji.