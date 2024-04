Adobe Express to jedno z mobilnych narzędzi Adobe. Idealna w swojej prostocie, oferująca szybkie i łatwe edytowanie zdjęć bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu grafiki komputerowej. Jej największym atutem od początku był szeroki zakres narzędzi do retuszu, korekcji kolorów, filtrów i efektów specjalnych, które pozwalają użytkownikom uzyskać profesjonalnie wyglądające efekty.

Ponadto Adobe Express od początku chwalone było za prostotę obsługi. Intuicyjny interfejs jest nie tylko czytelny, ale i łatwy w nawigacji. Pozwala on użytkownikom sprawnie zrozumieć funkcje aplikacji i korzystać z nich efektywnie. Poza pakietem podstawowych funkcji gdzie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, Adobe Express oferuje także sporo elementów, które przypadną do gustu także bardziej zaawansowanym i wymagającym użytkownikom. Co jednak ważne: aplikacja umożliwia ich wykorzystanie nawet osobom bez doświadczenia w edycji zdjęć. Wszystko to idealnie zintegrowane z platformami społecznościowymi.

Najnowsza aktualizacja aplikacji wznosi ją jednak na zupełnie nowy poziom. Do Adobe Express trafiają funkcje, które dotychczas zarezerwowane były dla desktopowych aplikacji. Teraz także i ona zrobi użytek z najbardziej wychwalanych narzędzi z desktopowych wersji oprogramowania Adobe!

Wielka aktualizacja Adobe Express. Aplikacja doczekała się zestawu nowych, znakomitych, narzędzi

Najnowsza aktualizacja Adobe Express przynosi nam cały zestaw nowości. Wśród najważniejszych z nich bez wątpienia jest wsparcie dla wideo w zupełnie nowej formie. Aplikacja oferuje cały zestaw szablonów, proste narzędzia do edycji, a także wsparcie dla automatycznie generowanych napisów w ponad stu językach.

Ponadto jako pierwsza aplikacja Adobe na urządzenia mobilne doczekała się jednego z najbardziej rewolucyjnych narzędzi, czyli Generative Fill. Bazującej na algorytmach sztucznej inteligencji funkcji, która pozwala wstawiać, usuwać, zastępować — miejsca, obiekty, kształty. Wszystko to w oparciu o proste polecenia tekstowe. A kiedy już jesteśmy przy poleceniach tekstowych, to nie można także pominąć Text to Image, czyli ekspresowego tworzenia nowego projektu przez wydawanie poleceń — w pracy wyręczy nas tam AI Firefly od Adobe.

To z największych rzeczy które prawdopodobnie zrewolucjonizują wielu użytkownikom sposób w jaki korzystają z aplikacji, ale na tym jeszcze nie koniec. Bowiem Adobe Express doczekał się także nowych efektów tekstowych, jeszcze więcej szablonów, pakietu szybkich akcji i planowania publikacji treści w najpopularniejszych mediach społecznościowych. Wszystko to w niezwykle czytelnej i banalnie prostej w użyciu formie.

Aktualizacja Adobe Express już dostępna!

Moc nowości trafiła już do Adobe Express i jest dostępna w formie aktualizacji oprogramowania w App Store. Warto jednak mieć na uwadze, że choć spora część z tych funkcji jest dostępna bez żadnych opłat, to nie brakuje wśród nich również takich, dostęp do których wymaga aktywnej subskrypcji Adobe.