Bank w przeglądarce to już historia. Dane nie kłamią

Czasy, kiedy to bankowe aplikacje mobilne służyły tylko do sprawdzania salda, a aktywność w zakresie bankowania leżała raczej po stronie serwisów transakcyjnych naszych banków, już dawno minęły. Teraz są one wręcz wypierane i przestawiamy się na tryb mobile only.

Związek Banków Polski, opublikował w zeszłym tygodniu swój cykliczny raport za II kwartał 2023 roku - NetB@nk Q2/2023. Co istotne, to nie jest raport z badania, a z twardych danych, a więc czysta matematyka. Jednak z ciekawości, myślę że mojej i Waszej, poproszę Was na koniec o udział w ankiecie, w której sprawdzimy - jak to wygląda na dziś wśród Czytelników Antyweb, w temacie z tytułu tego wpisu.

Zaczynamy jednak od ogólnych liczb Związku Banków Polskich.

Bankowość internetowa w Polsce

Jeśli chodzi o bankowość internetową, niewiele się zmieniło przez ostatni rok. Porównując II kwartał 2022 do II kwartału 2023 roku, liczba aktywnych użytkowników,- logujących się przynajmniej raz w miesiącu do serwisu transakcyjnego swojego banku, zwiększyła się z 21,6 mln do 22,4 mln, a więc o 800 tysięcy.



Co ciekawe, porównując dane z poprzedniego kwartału, wręcz zmniejszyła się o 300 tysięcy.



W przypadku zarówno średniej wartości przelewów, jak i sumy rozliczeń na jednego klienta indywidualnego widać silny wzrost inflacji, bo urosły one o podobny procent - ponad 8% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Jednak już porównując z poprzednim kwartałem, mamy tu już tylko nieznaczny wzrost średniej wartości przelewu i nawet spadek średniej wartości rozliczeń.

Bankowość mobilna w Polsce

Dużo większe wzrosty aktywności klientów banków w Polsce mamy po stronie aplikacji mobilnych. W porównaniu z II kwartałem 2022 roku, kiedy to liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wynosiła 18 mln,- w II kwartale 2023 wzrosła do 20,5 mln, a więc o aż 2,5 mln w rok.



W porównaniu z kolei, tylko z poprzednim kwartałem tego roku urosła o 400 tysięcy - można więc powiedzieć, że to mniej więcej ta liczba, która przestała aktywnie korzystać z bankowości internetowej od poprzedniego kwartału.

dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich:

W świecie polskiej bankowości internetowej i aplikacji mobilnych stale wprowadzane są innowacje, które sprawiają, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów. Proponowane rozwiązania są dostosowywane do potrzeb użytkowników, sprawdzane pod kątem intuicyjności obsługi, jak i bezpieczeństwa. Stały wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych jest dowodem na to, że Polacy coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość. Obecnie liczba osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 22,5 mln użytkowników, a blisko 92% z nich korzysta z bankowej aplikacji mobilnej.

Mobile only w Polsce

Widać to wyraźnie, po wyszczególnieniu z użytkowników bankowych aplikacji mobilnych tych klientów, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.



Na 20,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, takich klientów jest już aż 14,3 mln, to stanowi 70%, a więc niemal trzech na czterech klientów nie loguje się już w ciągu miesiąca do bankowości internetowej w ogóle.



Bankowość internetowa vs mobilna wśród Czytelników Antyweb

Na koniec obiecana ankieta - jeśli chodzi o bankowość internetową, kryję się pod nią oczywiście logowanie do serwisu transakcyjnego w przeglądarce, zarówno na laptopie, komputerze stacjonarnych, jak i w przeglądarce na urządzeniu mobilnym. Aplikacja mobilna, to dedykowana aplikacja mobilna, którą pobraliśmy z mobilnych sklepów Google Play czy App Store.

Źródło: Związek Banków Polskich

