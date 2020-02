Na macOS jest średnio 2 razy więcej zagrożeń niż na PC

Malwarebytes opublikował swój doroczny raport „State of malware”, z którego można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Okazuje się, że w zeszłym roku ilość zagrożeń wykrytych na komputerach z systemem macOS drastycznie wzrosła i wyraźnie wyprzedziła Windowsa. Nie chodzi tutaj o ogólną liczbę wykrytego złośliwego oprogramowania, ale o zagrożenia wykryte w przeliczeniu na jedną stację roboczą. To całkiem sensowny wskaźnik, bo aplikacja Malwarebytes jest znacznie popularniejsza na komputerach PC, niż na Makach. Wyraźnie widać też ogromny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na platformie Apple. Wygląda na to, że mit o bezpieczeństwie tego systemu powoli upada.