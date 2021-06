Mistrzowska oferta od T-Mobile – smartfony z 200 GB transferu, telewizor 4K za niecały tysiąc zł lub pół roku światłowodów za darmo

Aby zobrazować skalę tych zniżek zobaczmy najpierw, ile za powyższy zestaw usług i telewizor zapłacilibyśmy, kupując je z osobna.

Regularny koszt usług w T-Mobile i zakup telewizora w sklepie Abonament Okres umowy Opłata na start Rata za sprzęt Liczba rat Razem Abonament T-Mobile S 45,00 zł 24 – – – 1 080,00 zł Abonament T-Mobile XL 120,00 zł 24 2 880,00 zł Telewizor LG 4K 55 cali 55UN711C – – 0,00 zł 83,29 zł 24 1 998,96 zł 5 958,96 zł

Telewizor w znacznie obniżonej cenie możemy zakupić w ofercie łączonej dla abonamentu T-Mobile XL za 120 zł /mies. – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 150 GB transferu danych z dostępem do sieci 5G. Warunkiem tu jest dobranie do niej jeszcze jednego abonamentu, w cenie minimum 45 zł, czyli może to być abonament T-Mobile S – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 8 GB transferu danych.

Korzyści dla domu – łączenie usług w T-Mobile Abonament Okres umowy Opłata na start Rata za sprzęt Liczba rat Razem Abonament T-Mobile S 45,00 zł 24 – – – 1 080,00 zł Abonament T-Mobile XL 100,00 zł 24 2 400,00 zł Telewizor LG 4K 55 cali 55UN711C – – 39,00 zł 40,00 zł 24 999,00 zł 4 479,00 zł Różnica 1 479,96 zł

W ten sposób za najdroższy z abonamentów będziemy płacić o 20 zł mniej, co miesiąc – w perspektywie całej umowy zaoszczędzimy więc prawie 480 zł, a za sam telewizor 1 000 zł, razem na koniec umowy zostanie nam w kieszeni w tej konfiguracji prawie 1,5 tys. zł.

Dwa smartfony z dostępem do 5G i 200 GB transferu danych