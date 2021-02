Minecraft z rzeczywistą fizyką? Tak, poproszę!

Minecraft to gra… specyficzna. Charakterystyczna estetyka, raczej nie rzucająca na kolana grafika i bardzo umowna fizyka (a raczej jej brak) niektórych przyciągają, a niektórych – wręcz przeciwnie. Mi akurat nieskomplikowany klimat gry podoba, a wysoki poziom uproszczeń w żaadnym stopniu mi nie przeszkadza. Jest jednak jednak kwestia która mnie nurtowała. Wiadomo, że Minecraft to gra w której w kieszeniach nosi się setki ton materiałów, a jedna postać jest w stanie postawić cały budynek w kilka chwil, jednak zawsze chciałem zobaczyć, jak wyglądałaby rozgrywka, gdyby tej fizyki było w niej nieco więcej. W końcu już jakiejś jej zalążki mamy – niektóre bloki jak piach czy aktywowane TNT w końcu podlegają zasadom fizyki. Co by było gdyby dodać fizykę do Minecrafta?

Fizyka w Minecraft fizyce nierówna. Jedna mogłaby znacznie rozbudować rozgrywkę…

Poszukując modyfikacji, które implementują fizykę w Minecrafcie, natrafiłem na kilka ciekawych pomysłów. Pierwszy z nich odnosi się do tego, że stałe bloki po zniszczeniu rozpadają się na elementy fizyczne, które mogą np. klinować się w ciasnych przejściach. Oprócz tego, jeżeli zniszczymy podstawę bloku (np. strop w opuszczonej kopalni) bloki także się rozpadają i ich fragmenty spadają nam na głowę. Gdyby te elementy nie znikały, moim zdaniem byłby super dodatek do gry, choć oczywiście nie zawsze. Pomyślcie jednak, że uciekacie przed zgrają mobów i chcąc się zabezpieczyć niszczycie po drodze filar, zasypując przejście.

Drugą kwestią jest wchodzenie w interakcje z obiektami fizycznymi. Tutaj z kolei widziałbym to dosyć podobnie jak w materiale CooL125, gdzie możliwe jest przenoszenie bloków jak dirt czy kamień nie tylko w ekwipunku, ale też – jako elementów w przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest zrobienie chociażby osuwiska czy lawiny.

Są też pomysły takie jak ten, które stawiają na głowie całą ideę walki i eksploracji.

… a inna spalić komputer

Fizyka w przypadku Minecraft oznacza jedno – więcej elementów do ogarnięcia przez komputer w jednym momencie. I nie chodzi mi tu o sytuację, w której nasz pecet musi zanimować wiele bloków na ekranie, ale przede wszystkim – policzyć zachowanie każdej pojedynczej cząsteczki. Jestem przekonany, że przy fizyce takiej jak poniższa to mój komputer długo by nie wytrzymał.

Ba, myślę, że większość nieco słabszych maszyn miałaby też spory problem z czymś takim:

Fizyka w Minecraft – jak najbardziej na tak!

Mojang pokazuje, że pomimo swoich lat ich flagowa gra dalej ma bardoz duży potencjał rozwojowy. Nie mialbym więc nic przeciwko, gdyby trochę bardziej zechcieli się pobawić fizyką w swojej produkcji. Może nie na taką skalę, jak w pokazanych przed chwilą modyfikacjach, ale myślę, że dodanie kilku opierających się na fizyce elementów nie tylko by grze nie zaszkodziło, ale wręcz bardzo jej pomogło, rozszerzając możliwości tworzenia mechanizmów, pułapek czy ogólnie – wzbogacając rozgrywkę o nowe elementy. Namiastkę tego będziemy mieli w Cliffs and Caves Update, gdzie dripleaf będzie reagował na moby i graczy na nim stojących, a stalagtytmoże spaść im na głowy. Może więc niedługo doczekamy się więcej zabawy fizyką w tej grze.

Jakie obiekty fizyczne widzielibyście w Minecraft’cie?

