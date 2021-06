Minecraft: malware zakamuflowane jako mody do gry

Minecraft to gra, która od 10 lat utrzymuje się w absolutnym topie gier wideo. Składa się na to kilka czynników – otwarty świat, duże możliwości jeżeli chodzi o to, co gracz może robić, multiplayer oraz łatwość zmieniania i dodawania elementów do gry za pomocą modów. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to zmodować w Minecrafcie można praktycznie wszystko – od dodawania nowych przedmiotów i mobów, przez zmianę tego, jak dane przedmioty w grze funkcjonują, aż po implementowanie zupełnie nowych mechanik. Środowiska moderskie rozwijają się tak prężnie, że w niektórych wypadkach nowości prezentowane oficjalnie przez Mojang nie robią już na nich wrażenia. Jednak pobieranie modów może być też ryzykiem. Niestety, cyberprzestępcy chętnie wykorzystują mody do Minecrafta, by ukryć swoje malware.

Uważajcie, jakie mody do Minecrafta pobieracie

Na swoim blogu Kaspersky opisał niedawno, jak bardzo popularnym zjawiskiem jest ukrywanie złośliwego oprogramowania pod płaszczykiem modów do Minecrafta. Zjawisko to jest najmocniej widoczne w przypadku mobilnych wersji gry, a złośliwe oprogramowanie jakimś sposobem można pobrać z Google Play. Jest to najczęściej oprogramowanie typu adware, które po zainstalowaniu przejmuje kontrolę nad smartfonem/tabletem i wyświetla pełnoekranowe reklamy, otwiera przeglądarkę internetową z konkretnymi stronami, ładuje YouTube by wyświetlić wybrane filmy bądź też otwiera sklep Google i pokazuje strony wybranych aplikacji. Częstotliwość takich czynności w połączeniu z faktem, że „mody” po pobraniu usuwają swoją ikonę by nie dało się ich łatwo odinstalować, czynią urządzenie bardzo trudnym w użytkowaniu. Oprócz tego niektóre mody po zainstalowaniu automatycznie zapisują nas na płatną subskrypcję (nawet 30 dolarów miesięcznie), więc przygoda z nimi może nie skończyć się na ich usunięciu.