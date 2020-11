Mikrokomputerek GPD jak słynny Sony Vaio UX

Nie trafione Vaio UX

Vaio UX była serią bardzo specyficznie zaprojektowanych ultrabooków pracujących pod kontrolą Windows XP/Vista. Charakteryzował się klawiaturą fizyczną, ukrytą pod ekranem otwieranym podobnie jak w telefonach typu slider. Do tego miał odpowiednio wyprofilowane chwyty na bokach urządzenia, wyposażone w szereg przycisków funkcyjnych.

Target czyni cuda

Dla urządzenia służącego do pracy biurowej nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie, i po paru edycjach komputer, pomimo dość sporego rozgłosu, został wycofany ze sprzedaży. GPD postanowiło wykorzystać ten design i trzeba przyznać, że w przypadku komputera przeznaczonego dla graczy, ma to jakiś sens. W złożonej formie ergonomia tego rozwiązania nie powinna odbiegać od tego, co prezentuje uwielbiane Nintendo Switch.

Jednocześnie, jeśli będziemy zmuszeni skorzystać z jakichś bardziej poważnych zastosowań, fizyczna klawiatura pozwoli pracować bardziej komfortowo niż na tablecie. Zawodem z pewnością jest ekran, 5,5 cala i 268 ppi to w dzisiejszych czasach słaba wartość, którą bije na głowę większość smartfonów.

Tyle że GPD oferuję dodatkowo kilka innych rzeczy których w smartfonach nie znajdziemy. Komputer wyposażono w procesor Intel Tiger Lake z grafiką Iris Xe. Na pokładzie jest 16 GB LPDDR-4x, dysk SSD NVMe, czytnik microSDXC, WiFi 6, BT 5, złącza Thunderbolt 4, USB-C, USB-A,HDMI, 3,5 mm jacka oraz oczywiście wbudowany kontroler. W zestawie jest też stacja dokująca z 65 W zasilaczem, ładująca urządzenie do pełna w ciągu 1,5 h. Wszystko pracuje pod kontrolą Windowsa 10.

Sam jestem ciekaw, jak duży sukces odniesie GPD z tym produktem. Ich poprzednie urządzenia miały swoją grupę fanów, a wygląda na najbardziej przemyślane rozwiązanie z nich wszystkich. Dużo będzie zależeć od ceny, której na dziś nie znamy, GPD Win Max kosztował 885 dolarów. Raczej dalej pozostanie to sprzęt dla wąskiej grupy klientów.