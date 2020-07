Ile Microsoft zarobił na koronawirusie? Możecie się zaskoczyć

Jeżeli spojrzymy na to, co robiliśmy od momentu wprowadzenia regulacji i zaleceń, by pozostać w domu, aż do teraz, większość z nas odpowie bardzo podobnie – posłuchała się i została w 4 ścianach. W takiej sytuacji (oczywiście z małymi wyjątkami) komputer i konsola stanowiły główne centrum rozrywki. Dodatkowo – w domu też pracowaliśmy, co oznacza, że ten komputer stał się też niezbędnym narzędziem do wykonywania zawodowych obowiązków, także dla osób, które wcześniej go do tego nie wykorzystywały. I ta drastyczna zmiana zachowań jest bardzo widoczna w raporcie Microsoftu za ostatni kwartał finansowy, gdzie przychody poszczególnych działów, których produkty były wykorzystywane w trakcie pandemii, dosłownie wystrzeliły przez sufit.

Ile Microsoft wzbogacił się na koronawirusie?

Nic. A właściwie – niewiele. Jeżeli chodzi o zysk, ostatni kwartał finansowy okazał się bowiem słabszy niż rok temu. 11.2 miliarda dolarów wciąż imponuje, ale to mniej niż 13,2 miliarda w analogicznym okresie rok temu. Zwiększył się natomiast przychód – z 33.7 miliardów do aż 38 miliardów. Dlaczego się tak stało? Ano dlatego, że nie wszystkie działy Microsoftu są równie zyskowne. W trakcie pandemii zyskały przede wszystkim trzy z nich. Pierwszym z nich jest Windows 10 weersji „nie-Pro” – tu chodzi o te tańsze wersje systemu, z których przychód był o 1/3 większy niż rok temu. Dobrze poradziła sobie też linia Surface – 28 proc. wzrost. Wszystkich natomiast pobił dział Xboxa – tu wzrost był 65 procentowy (!). Teoretycznie powinien imponować także wzrost przychodu z chmury Azure – 47 proc. – ale jeżeli przyjrzymy się statystykom za poprzednie kwartały, dostrzeżemy, że wzrost ten jest na równi pochyłej i z kwartału na kwartał spada (76 proc., 73 proc., 64 proc., 59 proc.,62 62 proc. i 59 proc. w kolejnych okresach rozliczeniowych). Tutaj pandemia po wydaje się przyspieszać ten trend. Oprócz tego wzrosty w innych działach nie były tak duże – Office dla firm i domów zanotował odpowiednio 6 i 5 proc. wzrost przychodów, usługi dla biznesu nawet nie drgnęły, a dział reklam w wyszukiwarce zanotował 18 proc. spadek. O 13 proc. wzrosły natomiast koszty operacyjne – do 12.3 miliardów, włączając w to 450 milionów, będących kosztem zamknięcia fizycznych sklepów Microsoftu.