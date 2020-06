Microsoft zadba o nasze wspomnienia. Oby więcej takich rozwiązań.

Technika ta opiera się o pracę w dwóch różnych przestrzeniach. Jedną jest oryginalne zdjęcie, a drugą duży zestaw spreparowanych cyfrowych odpowiedników. Na podstawie tego trenowane są dwa zestawy autoenkoderów (za chwilę wyjaśnię co to jest). Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie obrobić stare zdjęcia w dwóch ukrytych płaszczyznach. Kolejnym krokiem jest dokonanie stosownej translacji między tymi płaszczyznami co jest możliwe dzięki nauce właśnie o spreparowane dane.

Wspomniany wcześniej autoenkoder jest rodzajem sieci neuronowej, która wykorzystywana jest do nauki wydajnego sposobu na kodowanie danych. Nauka odbywa się w sposób nienadzorowany. Nawiązując do tego co wcześniej napisałem, celem autoenkoderów jest nauka reprezentacji zestawu danych najczęściej po to, aby zmniejszyć ilość wymiarów np. dzięki ignorowaniu szumów, których w przypadku zniszczonych zdjęć może być całkiem dużo.

To działa

Musze przyznać, że efekty działania tych algorytmów są powalające. Wystarczy rzucić okiem na zestawienie które znajdziesz we wcześniejszej części artykułu.

Póki co Microsoft nie wystawił rozwiązania dla publiki więc nie możemy samodzielnie sprawdzić jej w działaniu jednak myślę, że to kwestia czasu. W filmiku, który znajdziesz poniżej z dokładnym wyjaśnieniem wspomnianej techniki jest mowa o istotnej redukcji kosztów tego typu operacji.