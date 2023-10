To nie kreatywna księgowość. Microsoft radzi sobie doskonale

Dawno nie było aż tak dobrze. Co prawda nie wszędzie udało się zanotować wzrosty, ale kluczowe z punktu widzenia strategii Microsoftu działy na pewno spisały się lepiej, niż dobrze. Nie przedłużajmy jednak tego wstępu - skupmy się na tym, co gigant ujawnił w swoim wpisie na blogu dotyczącym relacji inwestorskich.

Microsoft w 1Q FY2024 odnotował przychody wynoszące 56,5 miliarda dolarów. To ogromny wzrost o 13% w porównaniu do 50,1 miliarda dolarów przychodów z analogicznego okresu ubiegłego roku. Co istotne, osiągnięty wynik jest tym ważniejszy dla Microsoftu, bo nie jest zależny od wahających się kursów walutowych - w podstawowej walucie dla firmy wynosi on bowiem 12%.

Dochód operacyjny firmy wzrósł natomiast o 25% - 26,9 miliarda dolarów. Dochód netto to już 22,3 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o aż 27%. Warto zwrócić uwagę, że rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 27%, osiągając poziom 2,99 USD. Tym samym, Microsoft zanotował wyniki znacząco lepsze od oczekiwań wielu analityków finansowych.

Nikogo nie zaskakuje w raporcie Microsoftu konsekwentne stawianie na sztuczną inteligencję. Satya Nadella - cytowany we wpisie blogowym CEO Microsoftu - podkreślił, że gigant "czyni erę sztucznej inteligencji rzeczywistą na całym świecie". Wykazuje się ponadto, że szybkie wdrożenie AI do kluczowych produktów MS ma pozytywny wpływ na produktywność klientów. I zapewne w tym kierunku gigant będzie parł przez kolejne lata - podobnie, jak i cała branża.

Wyniki finansowe Microsoftu z podziałem na kluczowe segmenty

Spójrzmy, jak wyglądają przychody giganta w odniesieniu do poszczególnych segmentów jego działalności. I w takim ujęciu danych Microsoft ma się czym pochwalić:

Productivity and Business Processes: Tutaj zanotowano wzrost przychodów o 13%, osiągając 18,6 miliarda dolarów. Przychody z komercyjnych produktów Office i usług w chmurze wzrosły o 15%, a liczba subskrybentów Microsoft 365 Consumer wzrosła do 76,7 miliona.

Intelligent Cloud: Tutaj natomiast "wykręcono" przychód na poziomie 24,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 19%. Przychody z produktów serwerowych i usług w chmurze wzrosły o 21%, napędzane przez wzrost przychodów z Azure i innych usług w chmurze o 29%.

More Personal Computing: W tym segmencie przychody wyniosły 13,7 miliarda dolarów, osiągając mniej okazały wzrost o 3%. Przychody z systemu Windows wzrosły o 5%, przychody z produktów Windows OEM i usług w chmurze również dobrze się spisały.

Devices: tu Microsoft notuje znaczący spadek o 22% w przychodach w tym kwartale, co byłoby powodem do zmartwień, gdyby Microsoft był przede wszystkim producentem urządzeń. Ale nim nie jest - struktura przychodów jest zależna przede wszystkim od usług i oprogramowania i choć 22% na minusie to sporo, nie jest niczym alarmującym.

Microsoft został nagrodzony przez inwestorów, którzy zareagowali pozytywnie na te wyniki. Akcje firmy wzrosły o ponad 13% po ogłoszeniu raportu. Ten aspekt dobitnie potwierdza, że gigant ma się z czego cieszyć i skoro wycena akcji poszybowała w górę - oznacza to, że wyniki są naprawdę dobre. Tak mocna reakcja tłumaczona jest tym, że przedstawione wyniki są znacząco lepsze od oczekiwań analityków, o czym pisaliśmy wyżej.

Microsoft narzuca reguły gry. Jak na razie zwrot w kierunku AI działa

Wyniki finansowe Microsoftu za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024 to potwierdzenie słuszności obranej strategii. Wdrażanie sztucznej inteligencji, inwestycje w chmurę oraz skoncentrowanie się na sektorze usług dają wymierne efekty. To nie tylko doskonałe wiadomości dla firmy, ale także dla klientów i inwestorów. Ci, którzy ze smutkiem patrzą na spadek przychodów w kontekście urządzeń - cóż. Widać od dłuższego czasu, że gigant mniejszą uwagę przywiązuje do akurat tego działu. Tak, jak kiedyś m. in. urządzenia z linii Surface fascynowały i ciekawiły - dziś stanowią głównie metodę na odcinanie kuponów od tego, co wypracowano (z mozołem) lata temu. Ale to nie szkodzi: ogólny obraz Microsoftu w branży jest wręcz znakomity. I wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej.