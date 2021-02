Microsoft Viva: nowy zestaw narzędzi do pracy zdalnej

Praca zdalna to dla mnie chleb powszedni od wielu już lat. Ale dla wielu firm dopiero pandemia koronawirusa okazała się czynnikiem, który zmusił je do przejścia w taki, a nie inny, tryb pracy. Oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, bowiem wszystko rozbija się o jej specyfikę. Pewnym jednak jest, że jeżeli faktycznie więcej biznesów ma działać zdalnie przez dłuższy czas, to niezbędne będą lepsze narzędzia. Oferujące więcej możliwości, łatwiejsze w obsłudze, bardziej intuicyjne i inteligentne. Dlatego też trwa nieustanny wyścig twórców aplikacji o to, kto zaoferuje najlepsze doświadczenie w tym temacie. Gigant z Redmond zapowiedział właśnie nowy produkt: Microsoft Viva. Co to takiego?

Microsoft Viva ma ambicję zadbać o budowę lepszych doświadczeń pracy zdalnej

Prawdopodobnie nikt nie będzie dyskutował z tym, że ostatni rok diametralnie zmienił nasze podejście do wielu spraw. Microsoft Viva nie będzie żadną nową aplikacją, a… czymś w rodzaju nowoczesnej platformy, która pozwoli stworzyć bardziej zrównoważone miejsce pracy zdalnej. Jej ambicją jest odtworzenie możliwości, które istniały gdy pracownicy na co dzień spotykali się w biurze – mają pozwalać w tworzeniu silniejszych więzi między pracownikami, szkoleniami, dbaniem o dobre humory w zespole, a także odkrywaniu wiedzy. Wszystko to przy ścisłej współpracy z innymi produktami Microsoftu: 365 oraz Teams.

Ambicją Microsoft Viva jest unifikacja doświadczenia wszystkich pracowników w obszarach takich jak: wiedza, nauka, zaangażowanie i dobre samopoczucie. Całość będzie działała w oparciu o kolejno dodawane moduły – a dzisiejsze przedstawienie produktu i zapowiedź dotyczy tak naprawdę dopiero jednego z nich. I tak oto Viva Connections pozwoli na przeglądanie w łatwy sposób wewnętrznej komunikacji pracowników. Viva Learning odpowiedzialna będzie za szkolenia – po pierwszych zapowiedziach jawi mi się to jako firmowe kompendium, coś w rodzaju wewnętrznej wiki, ale poza wewnętrznymi zasobami będzie ona także oferowała integrację z usługami takimi jak MS Learn, LinkedIn Learning, Skillsoft czy Coursera. Viva Insights ma być miejscem dla kadry zarządzającej, gdzie znajdą kompleksowe podsumowanie informacji o pracownikach, bazujące na danych z innych aplikacji Microsoftu. Ma to pozwolić m.in. przeciwdziałać wypaleniu. Dla kadry zarządzającej – wszystko w pełni anonimowe, ale założenie jest takie, by zidentyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują więcej szkoleń, bo całe zespoły radzą tam sobie wyraźnie gorzej. Co ważne: tutaj również podziałają nie tylko wewnętrzne platformy MS, ale Viva Insights zaoferuje także integrację z Zoomem, Slackiem czy SAP SuccessFactors. Jest także Viva Topics, umożliwiająca łatwe docieranie z informacjami do ekspertów w ramach firmy.

Przyznam, że ilość zapowiedzi związanych z Microsoft Viva jest… przytłaczająca. Ale część z modułów jest dostępna już teraz — ruszyła też oficjalna strona produktu, na której znajdziecie więcej informacji na temat poszczególnych elementów projektu. Jak widać: gigant z Redmond wierzy, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Ale nie ważne jak zaawansowane narzędzia zaoferuje, nie ma się co oszukiwać. Praca zdalna to zupełnie inna bajka, niż regularne spotkania i bywania w biurze.