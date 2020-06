System monitorowania uszkodzeń opony ma również inne zastosowania. Nie tylko analizuje, kiedy doszło do uszkodzenia, ale też gdzie miało to miejsce. Dzięki temu pozwala zyskać szeroki ogląd warunków panujących na drodze, a zebrane informacje dotyczące występowania dziur i innych zagrożeń mogą zostać przekazane odpowiednim służbom odpowiedzialnym za przeprowadzanie prac remontowych. Z systemu skorzystają także pojazdy autonomiczne, jako że auta mogą powiadamiać innych uczestników ruchu w okolicy o zagrożeniach na lokalnych drogach, a także przekazywać informacje do bazy danych w chmurze. Kto wie czy za kilka lat dane z tego typu systemów nie będą dostarczane do systemów nawigacji, tak samo jak dzisiaj informacje o natężeniu ruchu.

Zarówno Bridgestone jak i Microsoft zapewniają, że to dopiero początek, a system będzie dalej rozwijany i zyska nowe możliwości w przyszłości.

* Wydział ds. statystyk transportu w Wielkiej Brytanii (2018) „Czynniki wpływające na zgłoszone wypadki drogowe wg. powagi, Wielka Brytania, 2018 r.”