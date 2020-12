Microsoft jednocześnie zapowiedział, że w najbliższym czasie pojawi się też dedykowana wersja aplikacji MS Teams, która obecnie działa tylko przez emulator Rosetta 2. To jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi do pracy wspólnej, z którego codziennie korzysta ponad 115 mln użytkowników. Jeśli zaś chodzi o nowe aplikacje pakietu Office, to wsparcie dla Apple M1 to nie jedyna zmiana. Znacząco zmieniono ich wygląd aby dostosować go do wytycznych Apple dla systemu Big Sur, a ponadto dodano szereg nowych funkcji. Przykładowo Outlook będzie obsługiwał konta iCloud, co pozwoli np. na synchronizację swojego kalendarza w jednej aplikacji. Zmienione zostaną również okna startowe poszczególnych aplikacji (widoczne powyżej dla Power Pointa), które przejdą spory redesign. Te zmiany pojawią się jednak dopiero na początku przyszłego roku.