Microsoft odpala petardę. Możesz zapomnieć o haśle

Nie masz jeszcze Konta Microsoft i myślisz nad mocnym hasłem, by zabezpieczyć do niego dostęp? Nie musisz już się o nie martwić. Microsoft wpadł na pomysł, że nowe konto założyć bez podawania hasła. Jak to działa?

Klucz dostępu to forma uwierzytelniania wieloskładnikowego, która używa kryptografii klucza publicznego w połączeniu z danymi biometrycznymi, takimi jak odcisk palca i rozpoznawanie twarzy lub kod PIN urządzenia, w celu weryfikacji tożsamości właściciela konta. Klucze dostępu zastępują tradycyjne hasła.

– kilka lat temu powstała koalicja największych firm technologicznych, które dążą do stworzenia jednego standardu bezpiecznego logowania, które nie wymaga podawania haseł. Klucze dostępu wspierane są obecnie m.in. przez firmy Microsoft, Google i Apple, które integrują klucze dostępu ze swoimi produktami i usługami. Co to oznacza dla użytkowników? Mogą oni używać kluczy dostępu, aby zabezpieczać swoje konta na różnych urządzeniach, w tym:

Urządzenia z systemem Windows

iPhone'y w z systemem iOS 16 i wyższym oraz iPady z systemem iPadOS 16 i wyższym

Komputery z systemem macOS w wersji od 13 wzwyż

Urządzenia z systemem Android

Microsoft mówi koniec hasłom. Ma być wygodniej i bezpieczniej

Microsoft idzie krok dalej i zapowiada niemal całkowitą rezygnację z logowania do Konta Microsoft z wykorzystaniem hasła. W ostatnich miesiącach proces logowania do kont Microsoftu mocno się zmienił. Od nowego ekranu logowania, po promowanie wykorzystania kluczy dostępu. Firma bardzo chce, byśmy zapomnieli o hasłach i korzystali z nowoczesnych technologii mających gwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo – zarówno naszych danych, jak i samych serwisów, do których się logujemy w ten sposób. Microsoft skupia się na kilku punktach, które mają ułatwić i usprawnić proces rejestracji i logowania do kont:

Nowy interfejs użytkownika logowania (UX) – na początku tego roku wprowadzono nowy styl wizualny, który upraszcza logowanie i rejestrację. Nowe ekrany logowania są bardziej usprawnione oraz nadają priorytet metodom logowania i rejestracji bez użycia hasła

Nowo utworzone konta Microsoft będą teraz domyślnie pozbawione haseł. Nowi użytkownicy będą mieli kilka opcji logowania się do konta bez hasła i nigdy nie będą musieli rejestrować hasła. Obecni użytkownicy mogą odwiedzić ustawienia konta, aby usunąć swoje hasło.

Preferowane logowanie bez hasła: Microsoft ułatwia również logowanie, oferując bezpieczniejsze opcje. Zamiast wyświetlać wszystkie możliwe sposoby logowania, system automatycznie wykryje najlepszą dostępną metodę na koncie i ustawiamy ją jako domyślną. Przykładowo: jeśli masz hasło i „kod jednorazowy" skonfigurowane na swoim koncie, zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą właśnie tego kodu jednorazowego zamiast hasła. Po zalogowaniu będziesz mógł nadać kod dostępu. Przy każdym kolejnym logowaniu zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą klucza dostępu.

W ramach tego uproszczonego UX zmieniono domyślne zachowanie dla nowych kont. . Nowi użytkownicy będą mieli kilka opcji logowania się do konta bez hasła i nigdy nie będą musieli rejestrować hasła. Obecni użytkownicy mogą odwiedzić ustawienia konta, aby usunąć swoje hasło. Preferowane logowanie bez hasła: Microsoft ułatwia również logowanie, oferując bezpieczniejsze opcje. Zamiast wyświetlać wszystkie możliwe sposoby logowania, system automatycznie wykryje najlepszą dostępną metodę na koncie i ustawiamy ją jako domyślną. Przykładowo: jeśli masz hasło i „kod jednorazowy” skonfigurowane na swoim koncie, zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą właśnie tego kodu jednorazowego zamiast hasła. Po zalogowaniu będziesz mógł nadać kod dostępu. Przy każdym kolejnym logowaniu zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą klucza dostępu.

Jak przekonuje Microsoft, taki ruch sprawie, że przyspieszone zostanie samo logowanie do usług firmy. W miarę jak coraz więcej osób rejestruje klucze dostępu, liczba uwierzytelnień hasłem będzie nadal spadać, aż w końcu dojdzie do całkowitego usunięcia obsługi haseł.