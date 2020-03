Microsoft pozwala śledzić na bieżąco rozwój koronawirusa na świecie

Pod wspomnianymi informacjami dostajemy również zestawienie wiadomości i materiałów wideo na temat COVID-19. Tu również nie ma co liczyć na łatwy dostęp do lokalnych newsów – strona zaciąga wiadomości z Polski niezależnie od tego na jaki kraj z listy klikniecie. Możliwe, że to jakiś problem u nas, bowiem zagraniczne media donoszą o zlokalizowanych informacjach właśnie po kliknięciu na zakładkę konkretnego kraju.

Bardzo istotna jest jednak to, że dane na mapie Microsoftu nie pochodzą z kosmosu, ale z rzetelnych źródeł. WHO, amerykańskie CDC i europejskie ECDC.

Strona jest też przyjazna urządzeniom mobilnych, tak prezentuje się na iPhonie z Safari: