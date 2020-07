Nowa jakość nauki zdalnej? Nadchodzi Microsoft Learn

Ekosystemy producentów oprogramowania często bywają irytujące dla konsumentów. Czasami zmusza ich to do wybierania mniejszego zła. Muszą np. decydować się na niektóre urządzenia tylko po to, aby czerpać korzyści z dobrodziejstw całego cyfrowego otoczenia. Na szczęście czasami trafiamy na rozwiązania, które korzystają z benefitów ekosystemu, a równocześnie nie wiążą nam rąk. Właśnie tak postrzegam najnowsze rozwiązanie Microsoftu, które wpadło mi w ręce. Chodzi o nową aplikacją do szkoleń o nazwie Microsoft Learn, która będzie zintegrowana z MS Teams.

Bez wątpienia posiadanie jednego miejsca w ramach organizacji z poziomu którego można zarządzać wszystkimi szkoleniami pracowników wydaje się bardzo ciekawym pomysłem. Microsoft ma doświadczenie w tego typu oprogramowaniu, w końcu dysponuje własną platformą CRM i ERP. Przy tych kombajnach narzędzie do szkoleń wydaje się być dla nich rutynowym spacerkiem.

MS Teams rośnie w siłe

Samo MS Teams ma się bardzo dobrze. Po pierwsze jest wpychane w ramach biznesowego pakietu Office. Po drugie w okresie pandemii wiele szkół i uczelni korzysta z tego narzędzie jako głównej platformy komunikacyjnej. Po trzecie (znowu pandemia) Microsoft pozyskał w ostatnich miesiącach wielu klientów.

Oczywistym jest, że wielu z tych nowych klientów jest z nimi trochę na siłę, więc teraz Microsoft musi szukać sposobów na to jak ich ze sobą zatrzymać. Wsparcie w zakresie szkolenia i rozwoju pracowników wydaje się dobrym pomysłem.

W czym pomoże Microsoft Learn?

Zacznę od przytoczenia słów jednego z przedstawicieli firmy Microsoft:

Niezależnie czy wdrażamy nowego pracownika, czy manager szuka możliwości rozwoju swoich podwładnych, czy pracownik terenowy potrzebuje natychmiastowego szkolenia, nowa aplikacja dostarczy doskonałe wsparcie dla pracowników, aby ich proces nauki był zgodny z tokiem pracy.

Jednym z ciekawszych elementów nowej aplikacji jest integracja z LinkedIn Learning. Właśnie dlatego tak dużo mówiłem na początku o ekosystemie, w końcu LI został kupiony przez MS. Co więcej, firmy będą mogły integrować zarówno własne treści szkoleniowe jak i materiały przygotowane przez osoby z zewnątrz, a wszystko znajdziemy w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Managerowie zyskają możliwość planowania i przypisywania ścieżek rozwojowych do poszczególnych pracowników. Oczywiście skoro można przypisać to można i sprawdzić, jak idą postępy.

Dzięki temu, że całość będzie zintegrowane z MS Teams, pracownicy będą mogli tworzyć grupy skupione na konkretnych szkoleniach i dyskutować o nich.

Microsoft Learn nie tylko dla firm

Ostatnio pisałem o swoich doświadczeniach z zakresu nauczania zdalnego na polskich szkołach wyższych. Przyznam, że widzę ogromny potencjał w tego typu oprogramowaniu. Mogłoby to wprowadzić nową jakość w kształceniu zdalnym i ułatwić życie zarówno studentów jak i wykładowców.

Oczywiście bardzo dużo zależeć będzie od tego jak finalnie zostanie to wdrożone w ramach MS Teams, np. jakie będą możliwości weryfikacji wiedzy itp. Jednak, jeśli narzędzie zostanie zbudowane z głową to może się okazać, że to właśnie uczelnie będą najmocniej zainteresowane Microsoft Learn.