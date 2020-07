Grałem już w Microsoft Flight Simulator. Ta gra ma właściwości wręcz terapeutyczne

…a mimo to bawiłem się przy wersji preview wyśmienicie!

Panuje teraz pewna moda na tego typu gry. Symulatory prowadzenia farmy, które dają frajdę z orania pola. Symulatory jazdy ciężarówką dają frajdę z… jazdy ciężarówką. Można by tak długo wymieniać. Symulatorów przybywa i choć stoją one na różnym poziomie realizmu, to w większości oferują bardzo specyficzną rozgrywkę, w której nie ma przeciwników, dynamicznej akcji i fajerwerków.

Z samolotami jest trudno. Wymagają one specjalnego podejścia. Pewnej dozy doświadczenia. W końcu opracowanie fizyki lotu to nie lada wyzwanie. A skoro robione to jest pod marką Flight Simulator, nie może być wykonane po łebkach. Czy nie zostało?

Jak przystało na żółtodzioba, pierwsze co zrobiłem po uruchomieniu gry, to skierowałem się do sekcji treningu. Mamy tutaj kilka misji, w trakcie których latamy samolotem Cessna i wykonujemy instrukcje wydawane przez radio. Trening jest przyjemny i bardzo klimatyczny. Ma się wrażenie, że faktycznie lecimy z jakimś instruktorem, który nam pokazuje co i jak. Oczywiście fotel obok nas jest pusty… Ale to nie przeszkadza, bo i tak skupiamy się głównie na maszynie i opanowaniu sterowania.