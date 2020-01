Ups! Microsoft nie jest zadowolony z tego błędu bezpieczeństwa

Mowa o około 85 000 firm, które mogą stać się ofiarą wycieku danych. Na ten moment na szczęście nie ma żadnych dowodów na to, że ktokolwiek ucierpiał z powodu błędu. Nie doszło więc (jeszcze) do najgorszego, ale w tym momencie każda zwłoka w udostępnieniu łatki może być niesamowicie niebezpieczna. Jestem pewien, że hakerzy w tym momencie poszukują możliwości zaatakowania baz danych opartych na rozwiązaniu Microsoftu – tym bardziej, że otrzymali całkiem niezłą wskazówkę dotyczącą technikaliów błędu.

Chodzi o wycieki pamięci – aplikacja Access typowo zapisuje części danych w obszarach nazywanych „memory elements” w każdym pliku. I gdyby to były jedynie bezużyteczne informacje – wszystko jest ok, nikt nie jest zagrożony. Najgorsze jest jednak to, że w plikach MDB mogą znajdować się wrażliwe informacje – takie jak dane użytkowników, hasła lub dane osobowe. A więc, sprawa jest poważna.