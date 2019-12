Nie założysz już Messengera bez Facebooka. Portal zmienia zasady

Przed laty by móc korzystać z facebookowego komunikatora, Messengera, niezbędne było posiadanie konta w serwisie społecznościowym Zuckerberga. Kilka lat temu jednak wprowadzono zmiany w regulaminie i do rejestracji w komunikatorze wystarczył tylko numer telefonu. Ale jeżeli teraz chcecie korzystać z komunikatora od Facebooka bez zakładania konta w serwisie, to zostaje Wam WhatsApp. W przypadku Messengera wracamy do tego co było. Nie ma już opcji zakładania tylko Messengera, a w zaktualizowanym regulaminie czytamy:

Czy mogę zarejestrować się w usłudze Messenger, jeśli nie mam konta na Facebooku?

Nie. Aby korzystać z Messengera, musisz utworzyć konto na Facebooku. Jeżeli miałeś(aś) konto na Facebooku, ale zostało zdezaktywowane, dowiedz się, jak możesz dalej korzystać z Messengera. Jeżeli chcesz przełączyć się na inne konto lub uzyskać dostęp do swojego konta na innym urządzeniu, dowiedz się, jak utworzyć hasło do konta.

Naturalnie jeżeli w ostatnich latach załapaliście się w okienko, w którym serwis pozwalał utworzyć konto w komunikatorze bez profilu na FB — wciąż możecie korzystać z Messengera bez przeszkód. No, przynajmniej w teorii, bo najwyraźniej zmiany te nie poszły tak gładko jak tego wszyscy oczekiwali i niektórzy użytkownicy mają problem z dostępem do swoich kont po zmianach wprowadzonych w aplikacji. Cicha zmiana, która pewnie przeszłaby bez większego echa, gdyby nie problemy które spotkały część użytkowników. Czyli klasyka — nie ma się czym chwalić, zamiatamy pod dywan, ale jako że coś nie poszło po naszej myśli, to wszyscy się dowiedzieli. Ups.

