Media Markt i Saturn zhakowane. Żądanie okupu 240 mln dolarów

Niebezpiecznik powołując się na informacje od swoich czytelników donosi, że problemem objęte są sklepy w całej Europie. Placówki funkcjonują, można dokonywać zakupów i je opłacać, ale część usług, których używają pracownicy nie jest dla nich dostępna. Sieć sklepów Media Markt miała otrzymać żądanie na kwotę 240 mln dolarów, ale zdaniem redakcji Niebezpiecznika to tylko początek negocjacji i realny okup może wynieść znacznie mniej i zmaleć do kilkudziesięciu milionów dolarów. Kluczowe jest oczywiście sprawdzenie, których danych brakuje na serwerach sieci, by zdecydować, czy i za ile należałoby je odkupić od hakerów.

Media Markt i Saturn zhakowane przez Hive. Żądają okupu

W kolejnej wiadomości czytelnika serwisu czytamy, że prawdopodobnie chodzi o atak ransomware o nazwie Hive. ESET wspominał o tej grupie w swoich publikacjach - działa ona od połowy roku, do tej pory zdołała zagrozić różnym placówkom, w tym szpitalom. Ofiar ich ataków było już kilkadziesiąt. Niebezpiecznik przypomina, by na wszelki wypadek zmienić hasło w serwisie internetowym Media Markt i Saturn.

Źródło: Niebezpiecznik, zdjęcie: Media Markt