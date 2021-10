Jak zastrzec lub zablokować zgubioną lub skradzioną kartę?

W ubiegłym tygodniu Związek Banków Polskich poinformował, iż Orange dołączył jako partner do systemu zastrzegania kart płatniczych i dokumentów - zastrzegam.pl. To dobra okazja, by przypomnieć wszystkim o tym systemie.

Operatorem i twórcą Systemu Zastrzegania Kart jest Związek Banków Polskich, a jego uczestnikami jest większość z banków w Polsce. Z kolei partnerami zostali oprócz wspomnianego Orange również nasz operator Plus.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich:

System zastrzegam.pl to wspólna inicjatywa banków w Polsce, która wychodzi naprzeciw potrzebie szybkiego zastrzeżenia karty niezależnie od banku. Teraz do grona naszych partnerów dołączył również jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce – firma Orange. Dzięki dodatkowej usłudze dla klientów tej sieci, proces zastrzegania kart będzie jeszcze prostszy, a przez to skuteczniejszy. Nie powinno to jednak uśpić czujność właścicieli kart. Pamiętajmy o tym, że bank powierza nam bardzo wygodny klucz do swojego sejfu w postaci karty, ale oczekuje od nas dbałości o jej bezpieczeństwo.

Jak zastrzec kartę płatniczą telefonicznie?

Wspomniana usługa w Orange, to zapisywanie w pamięci każdej nowo wydawanej karty SIM numeru infolinii systemu - 828 828 828, dzięki czemu klienci tego operatora będą mogli szybko zadzwonić na niego, bez konieczności nerwowego poszukiwania numeru do własnego banku i zablokować zagubioną lub skradzioną kartę płatniczą.

Numer 828 828 828 jest uniwersalny, co oznacza, iż możemy na niego zadzwonić niezależnie od tego, którego banku klientami jesteśmy. Zainstalowany jest na nim system rozpoznawania mowy, wystarczy więc wypowiedzieć nazwę naszego banku/wydawcy karty płatniczej i automatycznie zostaniemy przekierowani na dedykowaną linię naszego banku, gdzie będziemy mogli zablokować naszą kartę.

Od tego momentu odpowiedzialność za transakcje skradzioną kartą poniesie bank, a my będziemy mogli ubiegać się o zwrot skradzionych pieniędzy - zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci odpowiadają za nieautoryzowane przez siebie transakcje kartą do równowartości w walucie polskiej 50 euro.

System jest darmowy, działa w Polsce i za granicą, więc w każdej chwili w systemie 24/7 możemy takiego zgłoszenia dokonać pod wyżej podanym numerem.

Jak zastrzec lub zablokować kartę płatniczą w aplikacji mobilnej banku?

W przypadku gdy zgubiliśmy lub skradziono nam tylko kartę, a nadal jesteśmy w posiadaniu smartfona z zainstalowaną aplikacją naszego banku, możemy zastrzec lub zablokować naszą kartę bezpośrednio w aplikacji.

Mamy tu dwie możliwości - jeśli zgubiliśmy kartę i podejrzewamy, że może być ona gdzieś w domu, możemy czasowo ją zablokować do momentu jej odnalezienia.

Jeśli jej nie odnaleźliśmy lub jesteśmy pewni, że została nam skradziona pozostaje nam już tylko skorzystać z drugiej opcji, a więc zastrzeżenia ją na zawsze.

Zastrzeganie i blokada karty w TOP 5 banków w Polsce

Postanowiliśmy sprawdzić jak to wygląda w aplikacjach bankowych pięciu największych banków w Polsce (pod względem liczby klientów wg raportu branżowego serwisu PRNews.pl)

Bank II kw. 2021 I kw. 2021 II kw. 2020 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 11 014 000 10 951 600 10 996 600 62 400 17 400 Bank Pekao 5 829 020 5 792 710 5 691 643 36 310 137 377 Santander 5 312 677 5 258 954 5 147 303 53 723 165 374 ING Bank Śląski 4 796 000 4 761 000 4 648 000 35 000 148 000 mBank 4 448 072 4 504 089 4 690 410 -56 017 -242 338

Blokada lub zastrzeżenie karty w PKO BP

Odpowiednią opcję w aplikacji IKO znajdziecie w szczegółach swojego konta w menu hamburgera w prawym górnym rogu aplikacji.

Znajdziemy w nim dwie właściwe opcje, czyli czasowa blokada karty lub ostateczna wersja - zastrzeż kartę.

Blokada lub zastrzeżenie karty w Banku Pekao

W aplikacji Banku Pekao opcje te znajdziemy w szczegółach karty, gdzie wybieramy opcję - Zablokuj.

Po jej uruchomieniu wyświetlą się nam dwie możliwości - albo blokady karty, którą będzie można cofnąć, albo zastrzeżenie na stałe.

Blokada lub zastrzeżenie karty w Santander Bank Polska

Aplikacja Santander Bank Polska ma te opcje podobnie ukryte w szczegółach karty.

Wybieramy tu z menu - Więcej, gdzie możemy skorzystać z możliwości czasowej blokady karty lub zastrzeżenia jej na stałe.

Blokada lub zastrzeżenie karty w ING Bank Śląski

W aplikacji Moje ING znajdziemy te dwie opcje również w szczegółach karty płatniczej.

Blokada lub zastrzeżenie karty w mBanku

Podobnie jak w aplikacji mBanku - tymczasową blokadę karty uaktywnimy tu zwykłym suwakiem, a trwałe zastrzeżenie w osobnym menu.

Jak widać, wszystkie banki mają wdrożone w swoich aplikacjach te dwie możliwości w przypadku zgubienia lub kradzieży karty płatniczej. Możemy więc to zrobić szybko i wygodnie we własnym zakresie, a jeśli chcemy aby ten proces uruchomił bezpośrednio nasz bank, wystarczy zapisać opisany wyżej numer w naszym telefonie, który to też jest łatwy do zapamiętania - 828 828 828, za granicą z naszym prefiksem - +48 828 828 828.

Więcej informacji o Systemie Zastrzegania Kart znajdziecie na stronie - zastrzegam.pl.

Źródło: Związek Banków Polskich.

Photo: Depositphotos.