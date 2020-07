Od roku Media Expert próbuje mi opchnąć odtwarzacz MP3 8 GB za stówę

Traf chciał, że okres mojej późnej podstawówki/wczesnego gimnazjum przypadł na lata, w których w Polsce bardzo mocno upowszechnił się „szybki” internet. I nie mówię tu o szybkości przez pryzmat dzisiejszych standardów. Chodziło mi raczej o sytuację, w której z sieci można pobrać album muzyczny i ściągnie się on jeszcze tego samego dnia. Jaka to wtedy była bajka. Wtedy też właśnie w szkole zaczęły się pojawiać nowe urządzenia – odtwarzacze MP3, a w szczególności jeden ich rodzaj – pastylki. To było magnum opus designu. Pomyślcie tylko – wystarczająco małe, by schować je do kieszeni, działające na baterie AA oraz posiadające wbudowany wtyk USB urządzenia były wszystkim, czego w tamtym czasie potrzebowano. Nikt nie przejmował się pojemnością i 512 MB w zupełności wystarczało, bo i tak nikt nie słuchał całych albumów, a tylko wybranych kawałków, które akurat udało się ściągnąć. To były czasy…

A teraz szybki przeskok 15 lat do przodu. Mamy 2020, a Media Expert reklamuje się… takim antykiem

Skąd to wiem? Ano stąd, że od długiego czasu Media Expert usilnie próbuje mi jednego z nich sprzedać. Co byście powiedzieli, gdyby na waszym feedzie pojawiła się reklama takiej pastylki o pojemności 8 GB za prawie 100 zł? I to nie raz, nie dwa, ale kilkadziesiąt razy.

I tak, przypominam, że mamy 2020 rok, w sprzedaży są telefony mające 512 GB wbudowanej pamięci i sloty na karty mikroSD do 1 TB. Fakt, że „copy” pokazanego powyżej posta nijak nie odpowiada linkowi mogłoby sugerować jakiś błąd. Może link jest nieaktywny, a może kryje się pod nim coś innego niż na być może źle wygenerowanym podglądzie. Postanowiłem kliknąć i, ku mojemu zaskoczeniu, taki produkt naprawdę jest w sprzedaży w Media Expert. I to nawet z darmowym transportem.