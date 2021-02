Silnik elektryczny czerpie energię z baterii o pojemności 7,4 kWh (i wadze zaledwie 88 kg), która może pozwolić na przejechanie nawet 30 km w trybie elektrycznym i rozpędzić auto do 130 km/h bez użycia silnika spalinowego. Dzięki temu rozwiązaniu średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP to zaledwie 5,5 litra na 100 km, a emisja CO2 to 129 g/km. To musi robić wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę osiągi. 100 km/h pojawią się na liczniku po 3 sekundach, 200 km/h po 8,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 330 km/h. Silnik benzynowy kręci się do 8500 RPM, a współpracuje ze skrzynią biegów o 8 przełożeniach, która przekazuje napęd na tylne koła. Co ciekawe aby obniżyć wagę i rozmiary skrzyni, nie mamy tutaj biegu wstecznego. Cofanie możliwe jest dzięki silnikowi elektrycznemu.