Xavier Dolan powraca w roli reżysera i, rzecz jasna, głównego aktora. Przekroczył 30 rok życia, najwyższa pora, abyśmy ujrzeli znaczną przemianę. Czy Matthias i Maxime nam ją dają? Niekoniecznie. Jeżeli do tej pory podobała wam się twórczość Dolana, to na pewno i tym razem wyjdziecie z kina zadowoleni. Jeśli jednak wcześniej nie przypadł wam do gustu, to nie będzie raczej ten film, który wszystko odmieni. Xavier znów gra chłopaka ze znanego schematu. Uzależniony od dominującej matki, z niespełnionymi miłościami. Może i ma masę znajomych wokół siebie, ale jest pogubiony w otaczającej go rzeczywistości. W filmie widać więcej dystansu, jest trochę lżej, ale to wciąż Dolan.

Dolan w całej swej okazałości

Poza Maxem granym przez Dolana istotnym bohaterem jest też Matt (Gabriel D’Almeida Freitas). Bohaterowie znają się od podstawówki, od zawsze byli kumplami. Obecnie bardzo się od siebie różnią. Matt wchodzi coraz głębiej w życie na poważnie – porządna praca, trwały związek. Max natomiast postanawia wyjechać do Australii, aby tam zrobić sobie reset od wszystkiego. Chaosu do świata jednego i drugiego wleje francuski pocałunek, zaaranżowany na potrzeby szkolnego filmu ich znajomej. Nie jest to jednak film o płomiennej miłości tej dwójki, walczącej z przeciwnościami losu. To produkcja o nieradzeniu sobie z emocjami, poczuciu samotności i ucieczki od relacji, które są dla nas za trudne. Przyjaźń między chłopakami przechodzi poważną próbę i żaden z nich nie jest w stanie poradzić sobie z natłokiem emocji, które nimi targnęły. Odsuwają się od siebie, zatracając się we własnych smutkach, które są jednocześnie bardzo odległe i bardzo bliskie.