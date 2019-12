MateBook X Pro (2019) – fantastyczny ekran, ogromne możliwości

Po otwarciu klapy zobaczymy ogromny touchpad, który od razu przywodzi trochę na myśl komputery pewnej konkurencyjnej firmy. Tradycyjnie, nad nim mamy pełnowymiarową, podświetlaną klawiaturę (rzecz jasna zapomnijcie o bloku numerycznym), po której bokach widoczne są maskownice głośników multimedialnych. Te są kompatybilne z technologią Dolby Atmos, co czyni brzmienie MateBooka X Pro bardzo przyjemnym dla uszu.

Fenomenalny ekran

Największe wrażenie robi jednak ekran FullView. To 13,9-calowy panel LTPS o rozdzielczości 3000 x 2000 px (3K). Daje to zagęszczenie pikseli na fantastycznym poziomie 260 PPI. Proporcje 3:2 doskonale sprawdzają się w praktyce. Ekran jest dużo wyższy, więc widać na nim po prostu więcej, a to oznacza mniej przewijania i wygodniejsze czytanie m.in. artykułów w sieci czy dokumentów.

Wyświetlacz stanowi aż 91 proc. powierzchni przedniego panelu, co wygląda fenomenalnie. Sam panel cechuje się bardzo dobrymi parametrami, osiągając jasność na poziomie 450 nitów i zapewniając stuprocentowe pokrycie palety barw sRGB. Do zalety należy też zaliczyć bardzo satysfakcjonujący kontrast (1500:1) oraz szerokie, sięgające 178 stopni kąty widzenia.

Jest to oczywiście panel dotykowy ze wsparciem dla 10-punktowego multitouch. Można polemizować nad tym, czy na co dzień się to przyda czy nie – kwestia indywidualna. Często jednak użytkownicy, którzy choć raz doświadczyli możliwości przesuwania i powiększania stron www „palcami” na ekranie laptopa, nigdy już nie chcą wracać do maszyn pozbawionych tego rozwiązania. Tkwi w tym zatem jakiś urok.

Bezpieczny i wszechstronny

Zastosowanie tak cienkich ramek wokół ekranu uniemożliwiło wbudowanie kamerki wideo nad nim, jak to ma miejsce w większości laptopów. Producent obszedł to jednak w sprytny sposób. Na klawiaturze mamy zatem przycisk z ikonką aparatu – wciśnięcie go powoduje wysunięcie kamerki. To moduł z matrycą 1 Mpix oferujący przyzwoity poziom nagrań. Na pierwszy rzut oka wygląda to zaskakująco, ale szybko okazuje się bardzo praktycznym rozwiązaniem. Korzystnie wpływa też na naszą prywatność – nie używając kamerki, możemy ją ukryć i tym samym jesteśmy pewni, że nikt nas nie podgląda.

A skoro o prywatności mowa, warto zwrócić uwagę na przycisk zasilania, który został wyposażony w czytnik linii papilarnych. Rozwiązanie to świetnie integruje się z systemem Windows. W rezultacie kiedy podczas włączania komputera czytnik rozpozna nasz palec, nie będziemy musieli podawać żadnego dodatkowego hasła podczas logowania do systemu. Sam czytnik jest też wykorzystywany potem do autoryzacji zakupów w Windows Store i innym, wymagających uwierzytelniania czynności. To bardzo praktyczne.

Duże wrażenie robi zastosowana w MateBooku X Pro litowo-polimerowa bateria o pojemności 57,4 Wh. Pozwala ona na nawet 13 godzin ciągłego odtwarzania wideo. W praktyce, używając komputera do różnych celów, daje to niespełna 10 godzin pracy bez ładowania. Fantastyczny wynik.

Naturalnie MateBook X Pro został też wyposażony w szereg modułów łączności. Na pokładzie znajdziemy dwuzakresową antenę WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO o maksymalnej przepustowości 1733 Mb/s. Nie zabrakło też Bluetooth w najnowszym standardzie 5.0.

OneHop i integracja ze smartfonami

Największe wrażenie robi jednak funkcja OneHop, która pozwala na błyskawiczne przesyłanie plików między komputerem a smartfonem Huawei. Wykorzystywany jest tutaj moduł NFC, który inicjuje połączenie WiFi Direct o przepustowości do 30 MB/s. W ten sposób możemy szybko przerzucać z jednego miejsca na drugie pliki, zdjęcia, dokumenty. A to nie wszystko, bo OneHop pozwala również na nagrywanie ekranu naszego smartfona oraz zapewnia współdzielony schowek. Linki skopiowane na telefonie możemy natychmiast, za pomocą Ctrl + V na klawiaturze wkleić do przeglądarki na komputerze.