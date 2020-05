Masażer wibracyjny KiCA

Tak, jak wspomniałem wyżej – nie mam doświadczenia z tego typu urządzeniami, więc łatwo mnie kupić obietnicami. Ale miałem okazję skonsultować się z osobą doświadczoną – otóż mój syn jest aktualnie w trakcie rehabilitacji po złamanej nodze, czy raczej długim czasie, który ta noga spędziła w gipsie. Zapytałem więc rehabilitantki, czy skoro mam na jakiś czas taki sprzęt, to może da się go w jakiś sposób wykorzystać. Stwierdziła, że to bardzo dobry pomysł, dobrała moc, końcówkę i pokazała w których miejscach oraz w jaki sposób przykładać go do nogi aby pobudzić mięśnie co też dało mi do zrozumienia, że różne sposoby wykorzystania Kica dają różne efekty, a to też zachęciło do zagłębienia się w temat by jeszcze lepiej wykorzystać to urządzenie.

Jeśli uprawiacie jakiś sport, amatorsko albo profesjonalnie – podobne masaże takim sprzętem poprawiają i zwiększają elastyczność struktur stawowych, aktywują i pobudzają mięśnie i sprawdzą się zarówno przed, jak i po treningu. Tak, jak wspomniałem wyżej – rehabilitacja. Masaże przyspieszają wchłanianie siniaków i krwiaków, działają łagodząco na ból i poprawiają ukrwienie skóry, powięzi i mięśni oraz krążenie krwi. Jak powiedziała mi rehabilitantka, przydadzą się też przy rehabilitacji po złamaniach i unieruchomieniu gipsem. Do masażu po długiej pracy przy komputerze nawet nie przekonuję, bo to po prostu działa i odpręża. Do tego dochodzi (podobno) walka z cellulitem – zarówno zapobiegawczo, jak i wspomagająco kiedy ktoś rozpoczyna z nim walkę. Czytałem też, że takie masaże mogą zredukować obwód ud – ja akurat wolałbym, żeby powiększały (życie jest za krótkie żeby być małym), ale chyba już na etapie działań związanych z cellulitem, nie ja jestem tu targetem.