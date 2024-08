Zmiany na Marsie. NASA rozpoczyna kolejny etap misji

W ramach misji Mars 2020 na powierzchnię Czerwonej Planety został wysłany łazik Perseverance. Wylądował na Marsie w lutym 2021 roku. Od tamtej pory przemierza dno krateru Jezero w poszukiwania interesujących próbek, które pomogłyby nam poznać historię zdarzeń planety i zrozumieć, jak ewoluowała na przestrzeni miliardów lat.

Teraz misja wkroczyła w nową fazę. Po dwóch miesiącach badań regionu Neretva Vallis na dnie krateru Jezero łazik rozpoczął wspinaczkę na krawędź krateru, co zapoczątkowało kolejny rozdział tej ambitnej misji.

Misja Mars 2020 wchodzi w nową fazę

Dotychczas Perseverance przeprowadził cztery kampanie badawcze: na dnie krateru, w obszarze Delta Front, na Upper Fan oraz na granicy jednostki Margin. Obecnie nadszedł czas na kampanię na krawędzi krateru, która może okazać się najtrudniejsza i najbardziej ambitna z dotychczasowych. Różnorodność skał, które łazik napotka na swojej drodze, oraz ich znaczenie geologiczne, czynią ten etap niezwykle istotnym dla zrozumienia historii Marsa.

Jednym z wyzwań, przed którymi stanął zespół naukowy, jest ograniczona ilość danych orbitalnych dostępnych dla tego obszaru. W przeciwieństwie do wcześniejszych kampanii, gdzie dane z instrumentu CRISM dostarczały szczegółowych obrazów hiperspektralnych, tym razem zespół musi polegać na narzędziach zamontowanych bezpośrednio na łaziku. Instrumenty Mastcam-Z oraz SuperCam odegrają kluczową rolę w rozpoznawaniu różnic mineralogicznych między skałami, co już okazało się niezwykle przydatne w regionie Neretva Vallis.

Kolejnym celem Perseverance jest Dox Castle, miejsce, gdzie łazik zbada granicę między obszarem Margin a krawędzią krateru. Naukowcy liczą na to, że natrafią tam na osady powstałe w wyniku uderzenia, które doprowadziło do utworzenia się krateru Jezero. Ponadto, planowane są badania jasnych wychodni skalnych, które mogą być podobne do tych napotkanych wcześniej w Bright Angel. Szczególne zainteresowanie budzą także skały zawierające oliwin i węglan, będące częścią regionalnej jednostki geologicznej.

Grafika: NASA