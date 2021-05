Do punktu szczepień z Mapami Google. Będzie wygodniej je znaleźć

Program szczepień w Polsce przyspiesza. Od kilku miesięcy szczepionkę przeciwko COVID-19 otrzymują kolejne, młodsze, roczniki. Rząd zachęca wszystkich do szczepień uruchamiając m.in. dodatkowe punkty i dopracowując swój system rejestracji oferując wybór konkretnego rodzaju szczepienia, lokalizacji i daty. Znalezienie bliskiego miejsca nie jest zawsze takie łatwe — tym bardziej, jeśli powstało ono wyłącznie z myślą o podawaniu szczepionek. Z pomocą przychodzi Google, które ma ułatwić odnalezienie na mapie miejsca, w którym zaszczepicie się przeciwko COVID-19

Zobacz też: Mapy Google ochronią cię przed Covid-19 lepiej niż ProteGO

Google informuje, że w Polsce, która jest jednym z pierwszych krajów europejskich, w Mapach Google można sprawdzić w wyszukiwarce i na samej mapie lokalizacje punktów szczepień przeciwko COVID-19. To kolejny krok firmy w rozszerzeniu dostępu do informacji na temat koronawirusa, choroby oraz sposobów przeciwdziałania zakażeniom. Udostępniona już w zeszłym roku warstwa Dane o COVID-19 pokazuje min. nowe przypadki zachorowań na 100 tys. osób. To także odnośniki do lokalnch informacji wybranych na podstawie bieżącego widoku mapy.

Mapy Google wyświetlają punkty szczepień — teraz także w Polsce

Zobacz też: Czy pandemia COVID-19 zmieniła coś na lepsze?

Dostępność punktów szczepień na Mapach Google wprowadzana jest we współpracy z Narodowym Programem Szczepień. Dane o tych lokalizacjach są regularnie aktualizowane więc jeśli nie widzicie w swojej okolicy miejsca, w którym można się zaszczepić, dajcie systemowi kilka dni. Punkty szczepień znajdziecie też bezpośrednio na stronach Ministerstwa Zdrowia. Udostępniona mapa pozwala na wyszukiwanie po podaniu lokalizacji, kodu pocztowego lub wskazując obiekt na mapie. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wyboru typu punktu: populacyjnego lub powszechnego. Na stronach MZ znajdziecie też szczegółowe informacje na temat dostępnych szczepionek oraz możliwość rejestracji wraz z wybraniem dogodnego terminu na szczepienie przeciwko COVID-19.