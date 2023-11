Korzystasz z Map Google? Tę zmianę zauważysz gołym okiem, zmierza też do ciebie

Mapy Google to jeden z najpopularniejszych produktów Google. Ilość oferowanych przez nie funkcji, dokładnych informacji dotyczących obiektów, uniwersalność... to wszystko sprawia, ze wielu użytkowników nie wyobraża sobie swoich smartfonów bez tej konkretnej aplikacji. Tym bardziej, że dostęp do niej mają użytkownicy niezależnie od platformy.

Wprowadzanie zmian wizualnych w produktach tak popularnych to wyjątkowo kłopotliwe. Ale Google zdecydowało się zaimplementować zmianę kolorystyki map. Co się zmieni?

Mapy Google otrzymają nową paletę kolorystyczną. Zmiany widoczne będą już na pierwszy rzut oka

Nie pamiętam kiedy ostatnio Mapy Google wprowadzały jakiekolwiek zmiany w kolorystyce. Teraz jednak gigant postanowił nieco zmienić odcienie poszczególnych barw wykorzystywanych w Mapach Google. Wielu komentujących zauważa, że są one wyjątkowo zbliżone do tego, z czego korzysta Apple. Warto jednak mieć na uwadze, że te delikatne zmiany skutkować będą znacznie lepszą widocznością i kontrastem pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury.

Stara paleta kolorystyczna Map Google i nowa paleta kolorystyczna. Źródło: https://9to5google.com/2023/11/17/google-maps-colors-update/

Nowa paleta kolorystyczna trafia powoli do wszystkich użytkowników Map Google. Warto mieć jednak na uwadze, że jak wszystkie aktualizacje w przypadku produktów Google — ten również potrwa przez kilka tygodni. Niestety, na moim koncie wciąż nie są one jeszcze widoczne. Wszystkim wypatrującym zmian wizualnych w Mapach Google nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. A póki co można podejrzeć co się zmieniło na zrzutach porównawczych, którymi uraczyła nas ekipa 9to5Google!