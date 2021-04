Mamy „za dużo” filmów/muzyki/gier? Przygotujmy się, będzie jeszcze „gorzej”

Jakiś czas temu Konrad podjął bardzo ciekawy temat odnośnie „wyjątkowości” produkcji takich jak gry, filmy i muzyka, mocniej skupiając się jednak na tej ostatniej. Według niego, ze względu na to, że dziś wszystko jest na wyciągnięcie ręki na premierę, stracono bezpowrotnie dużą część uroku z wyczekiwaniem, czy np. album, który chcemy, będzie dostępny w naszym lokalnym sklepie. Ba, ze względu na to, że mamy dziś dostęp do większej ilości treści niż kiedykolwiek przedtem, każdy nowy krążek danego zespołu jest… no cóż… tylko dodatkiem do bazy, której prawdopodobnie nigdy nie przesłuchamy w całości. I tak jest ze wszystkim -filmami, które mamy na „liście do obejrzenia” od lat, czy grami, któe masowo zalegają w bilbiotece na Steam. Oczywiście – wciąż są produkcje, na które się czeka, jak np. Cyberpunk w świecie gier, nowy Top Gun czy moment, w którym album wydają takie zespoły jak Iron Maiden czy Judas Priest. Jednak nie można się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że w większości przypadków wyjątkowość poszczególnych premier jest dużo mniejsza niż kiedyś.

Wszystko rozbija się o to, że dziś mało kto już premierami się przejmuje

Wiem, że takie podejście jest ciężkie do zrozumienia dla fanów kina czy zapalonych graczy, ale aby je zrozumieć wystarczy samemu wybrać sobie obszar, który mniej nas nie interesuje i zobaczyć w jaki sposób traktujemy tamtejsze premiery. Ja interesuję się muzyką i wciąż są albumy na które mocno czekam. Z zalewu treści jestem w stanie odfiltrować sobie te, które mnie interesują, ponieważ po prostu temu tematowi poświęcam dużo uwagi. Jednak filmy i gry interesują mnie już mniej. Na premierze w kinie nie byłem nigdy, jeżeli wychodzi jakiś film, który może mnie zaciekawić, to od wielkiego dzwonu pójdę do kina, chociaż bardziej dla samego wrażenia „bycia w kinie”. Z grami jest podobnie – nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem grę za pełną cenę (chyba był do Wiedźmin 3), zazwyczaj patrzę, co jest aktualnie w promocji na Steam. Zdecydowanie nie byłbym w stanie z zalewu treści wybrać np. ciekawych gier Indie czy filmów z dużym potencjałem.