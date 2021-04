Premiery muzyczne w XXI wieku straciły na uroku i znaczeniu

O ucyfrowieniu premier albumów, seriali, filmów i książek piszemy od dawna, ale szczególnie w okresie pandemicznym stało się to w 100% online’owe. Debiutowi krążka nie towarzyszy zapowiedź trasy z rozpisanymi koncertami, a pojawienie się filmu nie oznacza wypadu grupki znajomych czy bliskiej pary osób na seans do kina. Do dziś wspominam nocne premiery książek z Harrym Potterem i nie potrafię sobie dziś przypomnieć relacji z podobnego wydarzenia nie tylko z ostatniego roku, ale nawet i dekady. Czy byliśmy świadkami innego fenomenu tego rozmiaru, który zmusiłby młodych czytelników do wizyty w księgarni o północy, by móc od razu dorwać się do lektury?

Można chyba śmiało liczyć, że część wydarzeń, które oglądaliśmy w latach poprzednich wróci i znów będzie można usłyszeć muzykę na żywo i zobaczyć film na dużym ekranie, ale zupełnie niezwiązane z tym zachowania uległy zmianie. Zdaję sobie sprawę z tego, że mało kto dziś zadeklaruje tęsknotę za wizytami w sklepie z płytami i odsłuch krążka w całości w odtwarzaczu, którego zasad działania większość młodych osób może już nie znać, ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko sentymentalizm za wymierającym nośnikiem.

Natłok treści dewaluuje ich wartość i znaczenie

Natłok premier, rekomendowanych i sugerowanych materiałów do ciągłego odkrywania sprawia, że nastąpiła pewna dewaluacja treści. Możemy się cieszyć z taniego i wygodnego dostępu do nowego albumu, za który nie zapłacimy ani złotówki (oprócz comiesięcznego abonamentu), ale – co widzę po sobie – często przekłada się to na mniejsze zaangażowanie w poznanie płyty, która jest dla mnie dostępna o każdej porze dnia i nocy, na każdym urządzeniu. Wystarczy, że otworzę aplikację i kliknę „play”.

