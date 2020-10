MakeAnImpact – Ty też możesz tworzyć wielkie rzeczy! Poczucie sensu ma większe znaczenie w pracy niż pieniądze

Skąd pomysł na taką akcję?

Z badania społeczności IT 2020, z którego wynikło, że programista decydujący się na zmianę pracy bierze pod uwagę okazję pracy w „ciekawym projekcie”. Ciekawy projekt to ten, który w efekcie ma wpływ na otaczający nas świat. Pisanie kodu staje się wtedy czymś więcej. Specjaliści kreują rzeczywistość poprzez właśnie takie projekty IT. Poczucie sensu ma większe znaczenie w pracy niż pieniądze.

Jak działamy?

Na projekty zmieniające otaczający nas świat patrzymy oczami pracowników firm, które przyłączyły się do akcji MakeAnImpact. Po co? Po to, żeby pokazać innym specjalistom IT ciekawe projekty, w których być może uczestniczą na co dzień (jako użytkownik), nie mając świadomości lub do których mogą dopiero z satysfakcją dołączyć.

Kiedy i z kim zaczynamy?

Akcja trwa do końca roku, do 31 grudnia 2020 r.

Do akcji przyłączyły się firmy, które realizują projekty IT, użytku codziennego. Oraz firmy, których działania kształtują świat IT. Projekt #MakeAnImpact jest otwarty, w każdej chwili można do niego dołączyć. Lub zgłosić projekt, o którym warto powiedzieć światu.

Partnerzy #MakeAnImpact