Macbooki Pro i Air rozłączają akcesoria USB 2.0. i zawieszają system

Akcesoria USB 2.0. potrafią zawiesić Macbook Pro i Macbook Air (2020)

Reddit i forum Apple zostało już zasypane dziesiątkami postów w temacie — i jeżeli ktoś miał nadzieję że to pojedyncze przypadki wyrwane z kontekstu to… nic z tych rzeczy. W czym problem? Akcesoria w standardzie USB 2.0. potrafią się losowo odłączać od komputera, a jakby tego było mało i powodowało to zbyt mało nerwów, chwilę po tym system potrafi się zawiesić. Może to taki sposób na naprawę problemu, bo nawet jeżeli się nie zawiesi — to i tak o ponownym podłączeniu akcesoriów bez resetu komputera można zapomnieć.