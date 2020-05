Nie ma chyba żadnych wątpliwości, że Apple pracuje nad nowym modelem MacBooka Pro. Zeszłoroczna premiera 16-calowego laptopa firmy spotkała się ze sporym entuzjazmem ze strony użytkowników. Przede wszystkim za sprawą nowego mechanizmu w klawiaturze, który ma rozprawiać się z problemem zacinających się klawiszy wykorzystywanych od kilku lat w komputerach firmy. Mechanizm motylkowy nie zdał egzaminu, o czym wie sama firma oferując 4-letni program wymiany klawiatur w Macbookach Pro, które sprawiają problemy.

Kilka miesięcy po MacBook Pro 16-cali do sklepów trafił odświeżony MacBook Air — ten także doczekał się nowych, usprawnionych klawiszy. Wielkim nieobecnym w tym zestawieniu jest 13-calowy model MacBooka Pro, który nadal sprzedawany jest z klawiaturą motylkową. I choć z każdym odświeżeniem otrzymywała modyfikacje mające wpływać pozytywnie na jej niezawodność, wciąż sprawia problemy nowym nabywcom i dotychczasowym użytkownikom, którzy oddają swoje sprzęty do serwisów.

Wiele się mówi, że Apple przygotowuje się na premierę nowego, odświeżonego 13-calowego MacBooka Pro. Jedną z największym zmian ma być zwiększenie jego ekranu — z 13 na 14 cali. Ten sam zabieg przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku przy okazji premiery 16-calowego MacBooka Pro, który zastąpił dotychczasowy, 15-calowy model. Do tego dochodzi nowa klawiatura i odświeżone podzespoły, w tym procesor Intel Core i7 10-generacji (Ice Lake-U). Zdradzały to m.in. przecieki i wyniki z testów 3DMark, które do sieci trafiły na początku roku. Najnowsze informacje sugerują, że Apple pozwoli na jeszcze mocniejszą konfigurację tegorocznego modelu.

Najnowsze wpisy z 3DMark wskazują, że Apple testuje MacBooka Pro z procesorem Intel Core i7-1068NG7 o bazowym taktowaniu 2,3 GHz (4,1 GHz w trybie boost) z 32 GB pamięci RAM na pokładzie (LPDDR4x 373 3MHz) oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności 4 TB. Obecnie firma w swoim konfiguratorze dla 13-calowego MacBooka oferuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci wewnętrznej. A to oznacza, że możliwa premiera 14-calowego laptopa pozwoli na dostosowanie jej do swoich potrzeb i przy odpowiednim budżecie zdecydować się na mocniejszy jego wariant.

Wciąż niestety nie wiadomo kiedy nowy MacBook miały trafić do sprzedaży. Ostatnie plotki wskazują na to, że trafi do sklepów jeszcze w maju. Inne — że na jego prezentacje musimy zaczekać do czerwcowego WWDC.

